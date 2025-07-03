Разговор Трампа с Путиным. Президент США поднял вопрос о завершении войны, диктатор повторил, что «не отступит от цели»

3 июля, 20:18
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 3 июля провели телефонный разговор (Фото: Коллаж НВ / Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS / REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 3 июля провели телефонный разговор (Фото: Коллаж НВ / Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS / REUTERS/Ken Cedeno)

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом повторил о своих намерениях не отступаться от целей по «устранению причин конфликта в Украине».

Об этом заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС в четверг, 3 июля.

Трамп, по словам Ушакова, поднимал вопрос о скорейшем завершении войны против Украины.

Ранее 3 июля в Кремле заявили, что Трамп и Путин начали телефонный разговор. Он длился более часа. По словам Ушакова, лидеры в частности обсудили переговоры в Стамбуле и ситуацию на Ближнем Востоке. В то же время они не говорили о прекращении поставок оружия США в Украину, а также об их возможной встрече.

Реклама

Читайте также:
Зеленский о разговоре Трампа с Путиным: Нам нужна встреча для установления мира

Последний раз президент США говорил с российским диктатором 14 июня. По словам главы Белого дома, Путин позвонил ему, чтобы «очень красиво поздравить с днем рождения». Трамп отмечал, что говорил с диктатором об Иране, поскольку тот «очень хорошо знает эту страну».

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Дональд Трамп Владимир Путин Разговор Телефонный разговор Разговор Трампа и Путина разговор Трампа и Путина Война России против Украины Россия

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
ХАМАС может согласиться на сделку в ближайшие сутки — СМИ
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X