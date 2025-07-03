Разговор Трампа с Путиным. Президент США поднял вопрос о завершении войны, диктатор повторил, что «не отступит от цели»
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 3 июля провели телефонный разговор (Фото: Коллаж НВ / Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS / REUTERS/Ken Cedeno)
Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом повторил о своих намерениях не отступаться от целей по «устранению причин конфликта в Украине».
Об этом заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС в четверг, 3 июля.
Трамп, по словам Ушакова, поднимал вопрос о скорейшем завершении войны против Украины.
Ранее 3 июля в Кремле заявили, что Трамп и Путин начали телефонный разговор. Он длился более часа. По словам Ушакова, лидеры в частности обсудили переговоры в Стамбуле и ситуацию на Ближнем Востоке. В то же время они не говорили о прекращении поставок оружия США в Украину, а также об их возможной встрече.
Последний раз президент США говорил с российским диктатором 14 июня. По словам главы Белого дома, Путин позвонил ему, чтобы «очень красиво поздравить с днем рождения». Трамп отмечал, что говорил с диктатором об Иране, поскольку тот «очень хорошо знает эту страну».