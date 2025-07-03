Длился более часа. Разговор между Трампом и Путиным завершился

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Японии, 28 июня 2019 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным завершился. Он длился более часа, заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, пишет пропагандистское агентство Интерфакс.

По его словам, Трамп в разговоре с Путиным вновь поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий в Украине, пишет ТАСС.

Как заявил помощник Путина, переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Россией и Украиной, а конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле «не обсуждались».

Кроме этого, Ушаков утверждает, что Трамп и Путин не говорили о прекращении поставок оружия США в Украину.

В то же время Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих «целей» по устранению «причин» войны против Украины. Как заявил Ушаков, диктатор не говорил с американским президентом о возможности встречи, но тема «висит в воздухе».

Также, как утверждают в Кремле, Путин и Трамп обсудили возможность обмена фильмами, «продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США».

Кроме этого, как говорит Ушаков, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке «в целом».

«Нельзя сказать, кто первым положил трубку — Путин или Трамп, но последними ее положили переводчики», — утверждает помощник диктатора.

3 июля Путин и Трамп заявили, что проведут телефонный разговор вечером.

«В 10:00 утра состоится разговор с президентом России Путиным. Спасибо!» — написал Трамп в Truth Social.

Последний раз Путин говорил с Трампом 14 июня. По словам главы Белого дома, Путин позвонил ему, чтобы «очень красиво поздравить с днем рождения».

Президент США отметил, что говорил с диктатором об Иране, поскольку тот «очень хорошо знает эту страну».

Разговор длился почти час. Президент США отметил, что во время разговора Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном должен быть прекращен. В ответ Трамп подчеркнул, что его война в Украине «также должна закончиться».

Это был третий разговор Трампа с Путиным за месяц и пятый с начала года.