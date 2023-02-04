Может ли Украина использовать ракеты GLSDB для освобождения Крыма: ответ Пентагона 4 февраля, 08:24 Ракета GLSDB (Фото:Boeing)

В Пентагоне прокомментировали возможное использование Вооруженными силами Украины дальнобойных ракет GLSDB для освобождения Крыма.



Как заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, Украина самостоятельно должна решать, какие операции проводить для освобождения своих территорий.

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По его словам, ракеты GLSDB дадут Украине возможность ведения огня на большие расстояния.

Такое вооружение позволит украинской армии осуществить операции как по защите свой страны, так и по возвращению временно оккупированных территорий.

«Когда дело доходит до украинских планов операций, очевидно, что это их решение. Я не собираюсь говорить или строить предположения о возможных будущих операциях, но опять же, все это время мы работали с ними, чтобы предоставить им возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя», — сказал Райдер.

3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов, который включает в том числе две установки ЗРК HAWK, 250 систем Javelin, беспилотники Puma, радары и боеприпасы.

Позже в Пентагоне подтвердили, что новый пакет военной помощи будет включать ракеты GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) c радиусом действия 150 км.

GLSDB — совместная разработка американской компании Boeing и шведской Saab. Эти боеприпасы можно запускать из уже имеющихся в Украине установок HIMARS и M270, писал итальянский военный эксперт Томас Тейнер. Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и фактически планирует к своей цели.



Инфографика: NV