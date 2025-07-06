«Перед США сложный выбор». Проглотит ли Трамп публичное унижение от Путина и что решит по поводу оружия Украине

Эксперт аналитического центра Solid Info Тарас Семенюк рассказал в интервью Radio NV , какой сложный выбор встал сейчас перед президентом США Дональдом Трампом, почему разговор с кремлевским диктатором стал публичным унижением для американского лидера и что за хаос творится в Белом доме .

— О разговоре Зеленского и Трампа. Сам президент Зеленский говорит, что обсудили российские воздушные удары и ситуацию на фронте. В то же время обсудили возможности по ПВО и договорились работать над увеличением защиты неба. Скажите, пожалуйста, насколько этот разговор был продуктивным для Украины? Можем ли говорить об изменении, улучшении отношений между Зеленским и Трампом?

— Был ли нужен этот разговор, очевидно, что да. И он был абсолютно логичным в этом треугольнике, за которым мы следим — Путин-Трамп-Зеленский.

Дональд Трамп надеялся, что все-таки удастся с Путиным как-то найти определенный ключ взаимопонимания, определенное видение, но мы видим, что впервые Дональд Трамп фактически вышел разочарованный и абсолютно негативно прокомментировал разговор с Путиным.

Это, с одной стороны, может иметь два объяснения. Первое, что действительно это может спровоцировать Трампа или подвести к тому, что нужно дать Украине больше шансов, то есть дать ракеты [для Patriot], и в принципе, увеличить поставки оружия.