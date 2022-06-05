Путин угрожает Украине новыми ударами и называет поставки западного оружия «возней» 5 июня, 13:16 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ будет атаковать те объекты, по которым удары пока не наносились, если Украина получит ракеты дальнего действия.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Россия-1.

«Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся», — сказал Путин.

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В то же время российский диктатор заявил, что в поставках американских РСЗО Киеву «нет ничего нового», поскольку на вооружении украинской армии находятся «аналогичные системы советского образца с такой же дальностью».

Кроме того, Путин назвал «возней» решения западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений. По его словам, поставка оружия якобы «ничего не меняет на самом деле» и станет причиной затягивания войны.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.



В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:



РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

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