«Это как забивать гвозди микроскопом». Как РФ может ответить на поставку HIMARS Украине — разговор с экспертом Conflict Intelligence Team 4 июня, 14:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российская армия практически не имеет никакого технологического ответа на комплексы HIMARS, которые США предоставят Украине, рассказал Радио НВ Кирилл Михайлов, исследователь Conflict Intelligence Team.

— Начну с одного из последних отчетов, разведывательный обзор Минобороны Великобритании. Там говорилось накануне о том, что российская армия вскоре после того, как они осуществят свои цели и захватят Луганщину, переключатся на Донецкую область, но им нужна пауза. Но в течение этой паузы они могут потерять все, что наработали и получили за последние недели. Если локально сейчас смотреть на Восток, какими вы видите события и как они могут развиваться в ближайшие дни?

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— Мы сейчас видим определенное продвижение внутрь Северодонецка, о котором говорят и российские, и украинские источники. Но оно стало медленнее, чем накануне, чем два-три дня назад. И сейчас украинские войска умышленно втянули россиян в городские бои. Так это или нет, я не знаю, но, конечно, более слабая сторона, а на Донбассе, на Луганщине украинская сторона сейчас, к сожалению, слабее, она может применять такую тактику как навязывание именно городских боев противнику, который имеет определенное преимущество в авиации, артиллерии, но именно в городских боях это преимущество уменьшается и бой приходится вести на равных. А здесь уже играют роль изъяны российской армии — нехватка профессиональной пехоты, которую сейчас пытаются заменить в первую очередь мобилизованными из отдельных районов Донецкой и Луганской областей или какими-то добровольцами, контрактниками из России или частными военными компаниями. За исключением «вагнеровцев» эта пехота очень некачественная, неопытная, она должна проигрывать украинской пехоте. Но есть другая проблема, что в настоящее время Северодонецк почти оторван от поставок боеприпасов, потому что эти остающиеся мосты через Северский Донец находятся под российскими обстрелами, что очень усложняет поставки чего-либо защитникам Северодонецка.

— Вы сказали, что уличные бои — это слабое место российской армии?

— Да, российская армия очень плохо ведет уличные бои, как мы видели в Мариуполе, Рубежном, Попасной. Здесь также эти преимущества, которые российская армия имеет в артиллерии, в авиации, нивелируются, потому что в городской среде очень много разнообразных средств укрытия в первую очередь. И бои там ведутся на очень небольших расстояниях, если снаружи города — это артиллерийская война, прежде всего, как все говорят, и здесь Россия, к сожалению, имеет преимущество над украинской артиллерией, по крайней мере, пока не будет поставлено больше артиллерийских систем с Запада. Если речь идет о городских боях, то здесь у Украины есть определенное преимущество, мы видели также сообщения, что происходят даже некоторые контратаки.

— Теперь от локального к глобальному. Тот же отчет, в нем говорится, что украинское командование, Генштаб принял очень тяжелое, но правильное и стратегически обоснованное решение, когда не пополнял украинскую армию в северодонецком направлении, на востоке, а наоборот усилил защиту и оборону на юге, потому что это все-таки стратегическое направление для украинской армии. Что вы здесь можете сказать?

— На юге речь идет даже не об обороне, а о каком-то пока ограниченном украинском наступлении. Несколько расследователей говорят о том, что украинским войскам удалось навести понтонные мосты через реку Ингулец, форсировать, пересечь и даже освободить несколько сел на юго-восточном берегу этой реки, уже со стороны Херсона. Россияне даже были вынуждены отойти из одного из сел, которое у них оставалось на северо-западном берегу Ингульца, а также предполагается, что целью этой операции является перерезать шоссе, ведущее на Высокополье. Это единственный путь, которым россияне могут осуществлять поставку той группировке, которая занимает Высокополье и создает угрозу Зеленодольску, Кривому Рогу и т. д. И если эти войска будут вынуждены отойти, во-первых, эта угроза снизится, во-вторых, это будет очень хороший плацдарм для какого-то масштабного наступления в течение нескольких месяцев.

— Теперь об оружии. В этом новом пакете помощи, который анонсировали в США, много новых названий, которые мы раньше не слышали. Медиа сообщают, что Украина может получить даже ударные дроны MQ1C. Скажите, пожалуйста, что принципиально нового получит Украина и как это может изменить ход войны?

— На самом деле ничего принципиально нового нет, это более тяжелый дрон, чем Байрактар, он может атаковать управляемыми ракетами или бомбами, как и Байрактар. В отличие от Байрактара, у него очень хорошая оптика, это конечно хорошо. Если Байрактар использует турецкую оптику из-за эмбарго на поставку оружия в Турцию из нескольких стран, он может осуществлять разведку гораздо дальше. И этот дрон даже не столько полезен как ударная платформа, а как разведывательная. Он может без какой-либо угрозы для себя наблюдать, например, за результатами огня систем залпового огня Himars или M270 MLRS.

— Это большой плюс в ведении этой войны?

— Да, понятно. Беспилотники являются если не решающим, то одним из важнейших средств, которые использует хоть российская, хоть украинская сторона. И если россияне почти прекратили публиковать фото ударов со своих ударных беспилотников, а их было определенное количество в начале войны, но сейчас, по крайней мере, новых видео почти нет. В отличие от них, Украина получает эти системы и разведывательно-ударные, это уже какое-то преимущество в воздухе. К тому же этот беспилотник может нести ПЗРК Stinger, он имеет возможность защищаться от атак с воздуха. Это вносит в первую очередь весомый вклад в борьбу за воздух, а во-вторых, это очень улучшает разведывательные возможности Украины, чтобы не ждать каких-то разведданных от западных партнеров, а самим разведывать в первую очередь те территории, которые будут поражаться новейшими реактивными системами залпового огня. Они могут поставляемыми ракетами поражать цели на расстоянии 70−80 километров, а чтобы разведывать результаты, корректировать свой огонь, это будет очень важно, именно корректировать, потому что именно управляемые ракеты будут применяться преимущественно против ценных целей, например, складов боеприпасов, топлива или командных пунктов. И именно для разведки этих целей это очень важно, здесь очень большая помощь будет именно этих беспилотников, если их все-таки поставят.

— Резюмируя или обобщая тему беспилотников, о которых мы говорили: Reuters пишет, что США, возможно, продадут Украине четыре таких беспилотника MQ1C и что эти беспилотники — гораздо больший дрон с максимальным взлетным весом примерно втрое превышающий Байрактар, вот такие новости. В настоящее время Украина использует несколько типов меньших беспилотников и меньшей дальности действия. Вчера была новость о том, что Россия выпустила более 500 крылатых ракет по Украине. Скажите, а ракет у России еще многое осталось?

— Это вопрос, на который ни у кого ответа нет. Еще нужно помнить, о каких именно крылатых ракетах идет речь. Как мы наблюдаем, как говорят также украинские источники, от Искандеров и Калибров Россия переходит к ракетам воздушного базирования, применяемым с бомбардировщиков или истребителей. Среди них очень много советских ракет, которые не очень точны. И Искандер или Калибр не то чтобы очень точны, мы видели какие-то промахи на 70−80 метров от того, что можно считать целью. А эти ракеты семейств Х22 и Х30, если не ошибаюсь, у них старая электроника и вряд ли они могут качественно поражать цели. Мы видели, например, чтобы восстановить мост через Днестровский лиман было невозможно, пять или шесть атак по несколько ракет каждая. Это говорит о качестве этих ракет в первую очередь.

— Качество, не качество, но даже если они промахиваются, все равно что-то поражают, в лучшем случае просто воронка где-то остается, но, как правило, погибают люди.

— Да, но с другой стороны, россиянам пока не удалось применять для таких атак по гражданской или военной инфраструктуре именно авиацию, авиабомбы, как это делалось в Сирии. За исключением нескольких территорий на Востоке, российская авиация сейчас не имеет возможности совершать атаки неуправляемыми авиабомбами.

— У них еще остается эта возможность, они могут это использовать, как в Сирии?

— Только на тех территориях, где украинская ПО не может этому противостоять. Сейчас это только некоторые территории на востоке страны. А если говорить о других районах, то там могут применяться как максимум неуправляемые ракеты с территории России, как мы видели на Сумщине, на Черниговщине. Таких разрушительных бомб, которые применялись, например, по Мариуполю, сейчас на Киев сбросить почти невозможно, а если возможно, это приведет к потере в первую очередь самолета.

— Еще одна новость: вчера новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что командование ВС Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов с установок Himars, которые американские власти планируют передать в ближайшее время. Эти Himars могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, какие возможности при этом открываются Украине?

— Насколько мне известно, эти 300-километровые ракеты — несколько иной вид боеприпаса для Himars. Это армейская тактическая ракета атак, и, насколько мне известно, эти ракеты поставляться не будут. Мы имеем дело с ракетами, бьющими на расстояние до 80 километров, это тоже очень хорошо. Потому что в отличие от советских РСЗО, эти ракеты управляемы, почти все. Это значит, что их нужно, во-первых, не столько, сколько советских Градов или Ураганов, чтобы поражать цели; а во-вторых, эффект и тактику применения этих ракет сопоставим с Точкой-У. Она бьет на 120 километров и боеголовка в ней больше, чем в ракете Himars, но она тоже не отличается точностью, в отличие от этих ракет.

Эти ракеты имеют отклонения около 5 метров на своей дальности, а если они несут кассетные боеголовки, то пяти метров достаточно для того, чтобы поразить командный пункт или батарею гаубичной артиллерии, или склад топлива или боеприпасов. И даже если они не будут применяться по территории России, как Украина якобы обещала, то они уже могут наносить уверенно удары на оперативную глубину, поразить некий российский штаб на территории так называемой «ДНР» или «ЛНР». Это позволяет останавливать российские наступления, атаковать такие цели, которые будут вносить хаос, проблемы со снабжением, с логистикой в первую очередь для российской армии.

Направление, по которому осуществляется поставка на Изюм, этот выступ, его можно поражать с Himars, даже не уезжая от Харькова. Это дает Украине определенное преимущество, потому что у России таких систем сейчас мало. Да, у них есть Искандеры, но бить Искандером по какой-то украинской батарее — это в какой-то мере забивать гвозди микроскопом. А Himars разработан именно для таких атак: для контрбатарейной борьбы, для атак на очень ценные враждебные цели, для внесения хаоса и разлада в российские наступления и таким образом их останавливать, даже если ракета не будет поражать какую-либо цель на расстоянии 300 километров. На оккупированной территории Украины для Himars или M270 целей больше, чем достаточно.

— Скажите, пожалуйста, из того, что вы наблюдаете, как, куда и кто двигается со стороны России? Можете ли вы как-то определить, каковы стратегические цели России сейчас и главное, как они сходятся или расходятся с реальной ситуацией, реальными возможностями России?

— Мы наблюдаем формирование на территории России определенных резервных батальонов, которые будут применяться на смену тем, кто понес очень большие потери. Мы видели, что за эти 100 дней цели сократились от смещения Зеленского до захвата Донецкой и Луганской областей. Если с Луганской областью вполне вероятно, что им это удастся, то даже захват Донецкой области — это очень большой вопрос, мы помним, как три месяца назад они стояли в считанных километрах от Киева. И я считаю, что именно такое сокращение целей и есть главный результат этих 100 дней.

— И как дальше могут развиваться события в долгосрочной перспективе? Захватят Луганскую область — за Юг возьмутся?

— В долгосрочной перспективе преимущество на стороне Украины, потому что будет поставляться все больше и больше новых систем, даже какие-то локальные отступления не будут означать какого-либо излома украинской армии. И украинская армия будет держать оборону до тех пор, пока не сможет перейти в наступление на тех или иных направлениях. Когда это будет, мы не знаем, на протяжении нескольких месяцев да, но здесь нужно делать поправку на те потери, которые Украина, к сожалению, сейчас несет на Донбассе.

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