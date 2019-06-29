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Путин пришел на совместный ужин лидеров стран G20 со своим термосом — видео

Сегодня, 02:54
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Скриншот с видео BuTreSHah/YouTube

По словам Пескова, Путин пользуется этим термосом постоянно

Глава Кремля Владимир Путина пришел на совместный ужин мировых лидеров в рамках саммита G20 со своей посудой.

Об этом свидетельствует опубликованное в Сети видео с мероприятия, которое проходило в японском городе Осака.

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На нем видно, как Путин поднимает во время тоста свою личную керамическую термокружку, в то время как остальные лидеры стран пользовались посудой, предоставленной организаторами.

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — объяснил поведение президента РФ его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, 28 июня в рамках саммита G20 в Осаке прошла встреча главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Теги:   Видео Япония Саммит G20 Владимир Путин

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