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Трамп дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы в США

Сегодня, 09:46
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Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS

Владимир Путин и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему вмешательства РФ в американские выборы.

Об этом сообщает Интерфакс.

Перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. «Конечно, я сделаю это», — сказал Трамп.

Затем, повернувшись к Путину, он улыбнулся и дважды сказал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы».

Напомним, что в пятницу, 28 июня началась запланированная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в рамках Саммита большой двадцатки в Осаке.

Теги:   Владимир Путин Дональд Трамп США

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