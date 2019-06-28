Трамп дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы в США Сегодня, 09:46 972 Цей матеріал також доступний українською Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS Владимир Путин и Дональд Трамп Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему вмешательства РФ в американские выборы.

Об этом сообщает Интерфакс.

Перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. «Конечно, я сделаю это», — сказал Трамп.

Затем, повернувшись к Путину, он улыбнулся и дважды сказал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы».

Напомним, что в пятницу, 28 июня началась запланированная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в рамках Саммита большой двадцатки в Осаке.