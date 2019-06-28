Трамп дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему вмешательства РФ в американские выборы.
Об этом сообщает Интерфакс.
Перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. «Конечно, я сделаю это», — сказал Трамп.
Затем, повернувшись к Путину, он улыбнулся и дважды сказал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы».
Напомним, что в пятницу, 28 июня началась запланированная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в рамках Саммита большой двадцатки в Осаке.