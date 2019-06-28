Встреча Трампа и Путина на G20 началась в Осаке Сегодня, 08:45 4140 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kevin Lamarque Встреча Путина и Трампа REUTERS/Kevin Lamarque

Запланированная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина началась в рамках саммита большой двадцатки в Осаке.

Переговоры между президентами проходят в перерыве между заседаниями, передает Интерфакс.

Российская сторона отводит на встречу по программе час. Американская сторона — полтора часа.

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Трамп надеется на «отличный результат» переговоров с Путиным. По его словам, «все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между ними».