Встреча Трампа и Путина на G20 началась в Осаке
Сегодня, 08:45
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Запланированная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина началась в рамках саммита большой двадцатки в Осаке.
Переговоры между президентами проходят в перерыве между заседаниями, передает Интерфакс.
Российская сторона отводит на встречу по программе час. Американская сторона — полтора часа.
Трамп надеется на «отличный результат» переговоров с Путиным. По его словам, «все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между ними».