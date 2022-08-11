Путин отправил на Донбасс Медведева 11 августа, 22:27 Дмитрий Медведев с топ-чиновниками на Донбассе (Фото:Дмитрий Медведев / Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин отправил на оккупированные территории Донбасса руководство силовых ведомств РФ.

Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, по поручению Путина в оккупированном Луганске прошло совещание с участием главарей «ЛДНР» Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, российского генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и куратора по Донбассу Сергея Кириенко.

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Медведев отметил, что обсуждалась «гармонизация законодательства» с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также якобы восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и социальная поддержка.

Медведев также присутствовал на встрече.

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