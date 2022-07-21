«Нужно пошире»: Медведев решил блеснуть своим «стратегическим видением» ситуации на Донбассе

21 июля, 16:32
Дмитрий Медведев уже давно воспринимается в мире как политическое посмешище (Фото:Valentin Yegorshin/REUTERS)

Дмитрий Медведев уже давно воспринимается в мире как политическое посмешище (Фото:Valentin Yegorshin/REUTERS)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого уже давно считают политическим трупом, продолжает делать провокационные заявления по Украине в надежде вернуть себе благосклонность российского диктатора Владимира Путина.

На этот раз он решил продемонстрировать свою лояльность режиму во время пропагандистской встречи с якобы «беженцами» с Донбасса.

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Бравируя мнимыми «достижениями» российской армии в Украине, Медведев решил блеснуть своим «стратегическим видением» ситуации, заявив о необходимости «отодвинуть» ВСУ от оккупированного РФ Донецка.

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https://www.youtube.com/embed/3NbbzXNT_Q4

«И не только от Донецка. Теперь нужно пошире. Подальше», — заявил кремлевский неудачник, уже давно воспринимается в мире как политическое посмешище.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Донецк Российская агрессия Дмитрий Медведев Война России против Украины

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