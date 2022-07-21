«Нужно пошире»: Медведев решил блеснуть своим «стратегическим видением» ситуации на Донбассе
Дмитрий Медведев уже давно воспринимается в мире как политическое посмешище (Фото:Valentin Yegorshin/REUTERS)
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого уже давно считают политическим трупом, продолжает делать провокационные заявления по Украине в надежде вернуть себе благосклонность российского диктатора Владимира Путина.
На этот раз он решил продемонстрировать свою лояльность режиму во время пропагандистской встречи с якобы «беженцами» с Донбасса.
Бравируя мнимыми «достижениями» российской армии в Украине, Медведев решил блеснуть своим «стратегическим видением» ситуации, заявив о необходимости «отодвинуть» ВСУ от оккупированного РФ Донецка.
«И не только от Донецка. Теперь нужно пошире. Подальше», — заявил кремлевский неудачник, уже давно воспринимается в мире как политическое посмешище.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.