«Нужно пошире»: Медведев решил блеснуть своим «стратегическим видением» ситуации на Донбассе 21 июля, 16:32 Дмитрий Медведев уже давно воспринимается в мире как политическое посмешище (Фото:Valentin Yegorshin/REUTERS)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого уже давно считают политическим трупом, продолжает делать провокационные заявления по Украине в надежде вернуть себе благосклонность российского диктатора Владимира Путина.

На этот раз он решил продемонстрировать свою лояльность режиму во время пропагандистской встречи с якобы «беженцами» с Донбасса.

Бравируя мнимыми «достижениями» российской армии в Украине, Медведев решил блеснуть своим «стратегическим видением» ситуации, заявив о необходимости «отодвинуть» ВСУ от оккупированного РФ Донецка.

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«И не только от Донецка. Теперь нужно пошире. Подальше», — заявил кремлевский неудачник, уже давно воспринимается в мире как политическое посмешище.

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