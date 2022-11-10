«За мужество». Путин наградил посмертно коллаборанта Стремоусова 10 ноября, 00:33 Кирилл Стремоусов (Фото:Кирилл Стремоусов/Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин посмертно наградил одного из лидеров оккупационных властей Херсонской области Кирилла Стремоусова «орденом Мужества». 9 ноября СМИ сообщили, что коллаборант Стремоусов погиб.

Указ Путина появился на сайте Кремля.



«За мужество и отвагу, проявленные во время исполнения служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в указе.

Видео дня

9 ноября СМИ сообщили, что коллаборант Стремоусов погиб. В частности, собеседник Украинской правды в правоохранительных органах подтвердил смерть Стремоусова. Также информацию о смерти Стремоусова подтвердили источники в правоохранительных органах.

Раньше о гибели коллаборанта «в ДТП» сообщали российские пропагандисты. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что это может быть инсценировкой.