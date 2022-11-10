«За мужество». Путин наградил посмертно коллаборанта Стремоусова

10 ноября, 00:33
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Кирилл Стремоусов (Фото:Кирилл Стремоусов/Telegram)

Кирилл Стремоусов (Фото:Кирилл Стремоусов/Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин посмертно наградил одного из лидеров оккупационных властей Херсонской области Кирилла Стремоусова «орденом Мужества». 9 ноября СМИ сообщили, что коллаборант Стремоусов погиб.

Указ Путина появился на сайте Кремля.

«За мужество и отвагу, проявленные во время исполнения служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в указе.

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9 ноября СМИ сообщили, что коллаборант Стремоусов погиб. В частности, собеседник Украинской правды в правоохранительных органах подтвердил смерть Стремоусова. Также информацию о смерти Стремоусова подтвердили источники в правоохранительных органах.

Раньше о гибели коллаборанта «в ДТП» сообщали российские пропагандисты. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что это может быть инсценировкой.

https://www.youtube.com/embed/i0roHI1_piM
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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