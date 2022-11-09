«Не славился умственными способностями». Кто убил Стремоусова и за что — версии советника главы МВД 9 ноября, 21:09 Эксклюзив НВ Автомобиль, в котором якобы находился коллаборант Кирилл Стремоусов, когда произошло ДТП (Фото:t.me/Tsaplienko)

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в эфире Радио НВ прокомментировал смерть коллаборанта Кирилла Стремоусова.

"Из той информации, которой владею я, могу подтвердить, что Стремоусов погиб", - заявил Смирнов.

С другой стороны, добавил советник главы МВД, от РФ можно ожидать чего-либо, в том числе того, что смерть коллаборанта окажется фейком.

Видео дня

«Но ключевая история, в которую верю я лично. Стремоусов хоть и не славился большими умственными способностями, но тем не менее он стал медийной личностью Херсонщины. Он мог сильно подорвать историю с возможной сдачей правобережья Херсона. Я не исключаю того, что это могут быть определенные игры ФСБ, чтобы убирать людей, которые им будут неугодны или мешать».

Еще одной версией, которую рассматривает Смирнов, является противостояние силовиков внутри России – Минобороны и ФСБ:

«Друг друга пытаются подставить. Истории, происходящие и с [министром обороны Сергеем] Шойгу, другие – это маленькие части большого пазла в борьбе за то, кто будет первым у царя придворным [шутом]».

Такая судьба постигнет всех коллаборантов, считает советник главы МВД, в том числе и марионетку Кремля Владимира Сальдо:

«Это неизбежный момент. Это не то, что какие-то предположения, а константа. Потому что таким людям никто, условно говоря, не даст сдаваться в плен, потому что они являются носителями определенной информации. Рано или поздно их ждет судьба Захарченко, Стремоусова и так далее. Это абсолютно неизбежная история».