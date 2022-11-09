Шойгу отдал приказ отступать из Херсона, источники подтверждают смерть Стремоусова — что происходит

9 ноября, 17:14
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Военнослужащие ВСУ на юге Украины (Фото:ОК Юг)

Военнослужащие ВСУ на юге Украины (Фото:ОК Юг)

9 ноября в Херсонской области, где продолжается контрнаступление ВСУ, заметно ускорился темп событий, хотя многие из них еще требуют подтверждений и дополнительных комментариев украинского Генштаба.

Стало известно, что российские войска подорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские флаги.

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Кроме того, 9 сентября российские пропагандистские СМИ, включая агентство РИА Новости, сообщили о гибели Кирилла Стремоусова, одного из топ-коллаборантов в Херсонской области. В Кремле его незаконно называли «заместителем главы администрации Херсонской области».

Прокремлевские Телеграм-каналы сегодня также активно комментируют события в Херсоне и области, однако их сообщения о возможном отступлении с части позиций пока не подтверждал Генштаб ВСУ.

Одновременно появились первые данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области — оккупированном россиянами городе, который граничит с Херсонской областью и освобождение которого открыло бы ВСУ путь на Херсон.

НВ следит за развитием событий в Херсонской области.

17:16 Убегая из Херсонской области, российские оккупанты оставляют на брошенных позициях манекены

Об этом свидетельствуют снимки аэроразведки, опубликованные в среду, 9 ноября.

ҐРУНТ
Фото: ҐРУНТ
ҐРУНТ
Фото: ҐРУНТ
ҐРУНТ
Фото: ҐРУНТ
ҐРУНТ
Фото: ҐРУНТ

17:12 Шойгу поручил оккупантам отступать из Херсона и отводить войска за Днепр

Перед этим командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин доложил министру обороны страны-агрессора, что российские войска должны «занять оборону» по левому берегу Днепра.

16:33 Источник Украинской правды в правоохранительных органах подтвердил смерть Стремоусова

«Гауляйтер Херсонской области Стремоусов „уехал“ на концерт Кобзона», — заявил собеседник издания.

Смерть Стремоусова подтвердил также источник агентства Интерфакс-Украина в правоохранительных органах, тоже подтвердивший, что коллаборант погиб в ДТП.

16:15 Появились фото украинского флага в Снигиревке (Николаевская область, граница с Херсонской)

Судя по снимкам, флаг был установлен на осветительной мачте стадиона Колос, сообщают Новости Донбасса.

Ранее сегодня сообщалось, что за Снигиревку — стратегический важный город для освобождения Херсона — ВСУ ведут тяжелые бои.

16:08 Сальдо подтвердил смерть Стремоусова

Главарь херсонский коллаборантов Владимир Сальдо в видеообращении подтвердил, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП «на территории Херсонской области».

15:11 Российская пропаганда заявила о смерти херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова

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Соответствующая информация появилась в прокремлевском Telegram-канале Readovka, который ссылается на собственный источник. Позже информацию о смерти Стремоусова, который якобы попал в смертельное ДТП, распространило также агентство РИА Новости.

15:10 На юге оккупанты пытаются держать оборону и готовят позиции для отступления — ОК Юг

На юге Украины российские оккупационные войска пытаются удерживать оборону на занятых рубежах и готовят отступные позиции, сообщает Оперативное командование Юг.

Войска РФ ведут активную оборону вдоль всей линии разграничения, отметили в командовании. Оккупанты ведут огонь вдоль линии столкновения, по прилегающим территориальным громадам и тыловым районам из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и танков.

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14:44 Оккупанты начали снимать в Херсоне флаги РФ — соцсети

В соцсетях появились сообщения, что оккупанты начали снимать в пока еще подконтрольном им Херсоне российские флаги. В подтверждение этому пользователи публикуют снимки разных городских учреждений без триколоров, которые там раньше были.

Согласно имеющимся данным, исчезновение флагов РФ заметили, как минимум в пяти местах в центре города.

https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1590280375204425728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590280375204425728%7Ctwgr%5Eb8645d048cb845706a426f7a3c8ad9de73e47d90%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukraine%2Fevents%2Fokkupanty-snimayut-v-hersone-rossiyskie-flagi-foto-novosti-ukrainy-50282783.html
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14:35 Местные жители такого еще не видели. В Херсонской области «прилетело» в кафе, где обедали оккупанты, их тела выбросило на деревья — Хлань

«Есть такое кафе Фариз, где оккупанты располагались, они там собирались на обед, и именно в обед туда прилетело. Как говорят местные жители Зеленовки, они такого еще не видели, по всем деревьям висели россияне», — рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире Радио НВ.

14:29 Оккупанты подорвали все мосты на правобережной части Херсонской области — депутат облсовета

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты.

«Оккупанты подорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они подорвали мост на выезде из Снигиревки в сторону Херсона через канал, подорвали мост в Новокаирах, подорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины», — сказал Хлань в ходе брифинга.

https://twitter.com/sternenko/status/1590284026958733312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590284026958733312%7Ctwgr%5Eb46d98925f1f35d3a52a5dd19ed9c6d013fa9dea%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukraine%2Fevents%2Fvsu-nachali-osvobozhdenie-snigirivki-novosti-ukrainy-50282736.html

12:31 Открывает путь на Херсон. Появились подтверждения начала освобождения Снигиревки и первых успехов

Информация о боях за этот стратегически важный населенный пункт, открывающий путь на Херсон, начала поступать еще накануне. Кремлевский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявлял, что украинские подразделения уже зашли на северную окраину города и сумели там закрепиться.

Эти же сведения сегодня подтвердил украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

«Снигиревка. Сейчас идет бой. Ситуация очень сложная, передают оттуда военные. Но у наших, начиная со вчерашнего вечера, есть успехи. Пока это все, что можно озвучивать», — написал он у себя в Telegram-канале.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Коллаборант Контрнаступление Война России против Украины

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