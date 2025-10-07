«Трамп тянет время». Передадут ли США Украине ракеты Tomahawk и почему этот вопрос может стать разменной монетой — Ступак

7 октября, 13:05
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп (Фото: EUTERS/Aaron Schwartz)

Президент США Дональд Трамп (Фото: EUTERS/Aaron Schwartz)

Автор: Олег Билецкий

Президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о передаче Украине ракет Tomahawk. Какой может оказаться его окончательная позиция, в эфире Radio NV предположил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Иван Ступак

военный эксперт, бывший сотрудник СБУ

Ох, непростые вопросы. Давайте попробуем препарировать эту историю с Дональдом Трампом. Мы должны понимать, что Дональд Трамп — это человек хаос, это человек феерия.

Реклама

Читайте также:
Трамп разрешил передачу Украине разведданных для ударов по российской энергетике — WSJ

Он говорит о том, что он еще продолжает размышлять над тем, чтобы передать Украине эти ракеты, что вроде бы он почти принял решение, но для него очень важно знать, куда украинцы будут их запускать, куда они будут лететь.

Скажем так, очень примитивно: когда человек решил сделать ремонт на балконе, он это сделает, а не будет рассказывать, что «я уже почти принял решение, я уже почти собрался». Если это говорит, это означает, что не планирует делать никакого ремонта. Это такая себе была аналогия.

Теги:   Владимир Путин Дональд Трамп Война России против Украины Радио NV ракети Tomahawk

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies