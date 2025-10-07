Президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о передаче Украине ракет Tomahawk . Какой может оказаться его окончательная позиция, в эфире Radio NV предположил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Иван Ступак военный эксперт, бывший сотрудник СБУ

Ох, непростые вопросы. Давайте попробуем препарировать эту историю с Дональдом Трампом. Мы должны понимать, что Дональд Трамп — это человек хаос, это человек феерия.

Он говорит о том, что он еще продолжает размышлять над тем, чтобы передать Украине эти ракеты, что вроде бы он почти принял решение, но для него очень важно знать, куда украинцы будут их запускать, куда они будут лететь.

Скажем так, очень примитивно: когда человек решил сделать ремонт на балконе, он это сделает, а не будет рассказывать, что «я уже почти принял решение, я уже почти собрался». Если это говорит, это означает, что не планирует делать никакого ремонта. Это такая себе была аналогия.