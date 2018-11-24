"Путин, как и Сталин понимает угрозы сильной Украины", - канадский сенатор вспоминая о Голодоморе

Канадский сенатор Рейнел Андрейчак заявила, что современное поколение должно почтить и защитить память жертв Голодомора.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, ссылаясь на высказывание политика в Оттаве во время чествования жертв Голодомора.

“С каждым годом среди нас остается все меньше свидетелей и мы теряем важные человеческие связи с теми воспоминаниями. В дальнейшем на нас ложится ответственность по защите памяти миллионов жертв от наплыва пропаганды и возражений, до сих пор распространяемых Кремлем”, - заявила Андрейчак.

Она также отметила, что Голодомор не сломил украинцев, но сейчас, через 85 лет после Голодомора, украинцев снова заставили выступить в защиту собственного государства, его суверенитета и территориальной целостности.

"Снова режим в Кремле пытается подорвать государственность Украины”, - отметила сенатор.

По словам Андрейчас Сталин боялся украинцев, а Путин как хороший ученик также понимает угрозы, которые успешная и демократическая Украина создает его правлению.

"Именно поэтому друзья Украины по всему миру поднялись вместе. Именно поэтому мы должны помнить о Голодоморе и осознавать его релевантность 85 лет спустя”, - подытожила политик.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

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