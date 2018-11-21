Сколько украинцев признали Голодомор геноцидом и как с годами менялась эта тенденция

80% граждан считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг. Однозначно не согласен с этим тезисом почти каждый десятый респондент. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Почти половина опрошенных считают виновным в организации Голодомора лично Иосифа Сталина. Еще треть возлагают вину за геноцид на такие карательные органы СССР, как НКВД, каждый четвертый - на высшее руководство Советской Украины.
Лишь 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские селяне, так называемые "кулаки", которые отказывались добровольно отдавать урожай. Тезиса о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются менее 5%.
За последние 10 лет вырос уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора и инициативы компенсации пострадавшим и их семьям. Это поддерживают менее половины граждан.
Что думают украинцы о Голодоморе
По данным исследования, за последние годы уровень восприятия Голодомора как геноцида вырос на 20%. В 2010-2012 годах только 60% украинцев соглашались, что Голодомор был следствием репрессий. Количество украинцев, которые признавали Голодомор, возростало, достигнув максимума в 80% в 2015 году.
От Голодомора умерло 13% всего населения Украины
Больше всего несогласных с таким утверждением было в 2011 году - почти треть респондентов. После этого их количество снижалось, и с 2014 года не превышало 15%. Сейчас это утверждение разделяет подавляющее большинство жителей запада и центра страны - 90% и 80% соответственно. На юге и востоке таких до 70%.
Более склонны поддерживать этот тезис жители сел, а также молодые и украиноязычные респонденты. 70% респондентов положительно относятся к признанию сенатом США Голодомора геноцидом украинского народа. 60% опрошенных считают, что Украине и в дальнейшем нужно требовать международного признания Голодомора геноцидом.
Почти 70% опрошенных намерены в текущем году зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора. Однако каждый пятый сказал, что не будет этого делать. Такая инициатива находит поддержку на западе и в центре. Но больше половины опрошенных на юге и востоке заявили, что примут участие в акции.
Исследование проводилось с 20 по 29 октября. Методом интервью face-to-face было опрошено две тысячи совершеннолетних респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения; погрешность не более 2%.
Выводы ученых
Во время Голодомора с 1932 до 1934 года в Украине умерли почти 4 млн человек. Такие данные привел заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Александр Гладун.
По его словам, Институт демографии провел научное исследование. А именно применил метод демографической реконструкции и сравнил численность населения между переписями 1926 и 1936 годов. Ученые пришли к выводу, что потери Украины во время этого геноцида не могли превышать 5 млн человек. В то же время, исследование показало, что смертность от Голодомора была и в 1934 году.
Итак, в демографическом измерении Голодомор продолжался 3 года. По мнению ученого, последствия Голодомора украинское общество пожинает и сегодня. По его словам, это прежде всего посттравматический синдром.
Штат США признал Голодомор
От Голодомора умерло 13% всего населения Украины, отметила главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Наталья Левчук. Она отметила, что больше всего от голода пострадали Киевская и Харьковская области, в каждой из которых погибло более миллиона человек. В южных и восточных областях, где традиционно выращивали больше урожая, умерло меньше людей. Это свидетельствует, что Голодомор был искусственным.
Как сообщило Посольство Украины в США, еще один американский штат, а именно Северная Каролина, официально признал Голодомор геноцидом украинского народа и почтил память жертв этой трагедии. Соответствующую прокламацию подписал губернатор штата Рой Купер.
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В документе, обнародованном в открытом доступе, отмечается, что советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим "совершили акт геноцида", создав искусственный голод для украинского народа, который "привел к гибели миллионов невинных мужчин, женщин и детей".
При этом прокламация призывает официально признать на мировом уровне, что Голодомор является "трагедией и ужасным преступлением против человечности", чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Ранее подобные прокламации о признании Голодомора геноцидом утвердили губернаторы 18 американских штатов.
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