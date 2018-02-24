Правительство Канады выделило $1,45 млн на образовательный проект о Голодоморе

"Передвижной класс" с интерактивным оборудованием путешествует образовательными учреждениями Канады с целью донести правду о трагических событиях времен Голодомора

Правительство Канады предоставило дополнительный трехлетний грант в размере $1,45 млн в поддержку Национального образовательного тура о Голодоморе (Holodomor National Awareness Tour).

Об этом заявил секретарь Министерства по вопросам канадской наследия Арфи Вирани, передает пресс-служба Конгресса украинцев Канады.

"Мы благодарны правительству Канады за его крепкую поддержку образования о Голодоморе, которая научит канадцев нашей общей ответственности за сопротивление тирании, угнетения и преступлений против человечности во всем мире. В этом году мы отмечаем 85-ю годовщину Голодомора. Мы чтим память миллионов жертв Голодомора и благодарим тех, кто выжил, за их мужественные показания, благодаря которым этот ужасный геноцид не остался незамеченным в мире", - заявил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

Проект, основанный в 2015 году канадско-украинским фондом при финансовом содействии правительства Канады, включает "передвижной класс" - специально оборудованный автобус с интерактивным оборудованием, который путешествует образовательными учреждениями Канады с целью донести правду о трагических событиях 1932-1933 гг. в Украине. За последние три года "передвижной класс" посетило более 25 000 канадцев, включая более 18 000 студентов и преподавателей.

Кроме канадского правительства, финансовую поддержку проекта Национального образовательного тура о Голодоморе также предоставили правительства провинций Онтарио и Манитобы, а также фонда Temerty Family Foundation, Ihnatowycz Family Foundation, Petro Jacyk Education Foundation и Huculak Foundation.

Ранее известная журналистка и писательница Энн Эпплбаум рассказала, почему написала книгу о Голодоморе.