Территориальные амбиции Путина: ISW назвал признаки, свидетельствующие о подготовке России к конфликту с НАТО

Заявление президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в том, что у России могут быть территориальные амбиции за пределами Украины, соответствует оценкам Института изучения войны (ISW) о том, что страна-агрессор готовится к конфликту с НАТО и создает условия для оправдания будущей агрессии, сказано в сводке ISW 25 июня.

Трамп на полях саммита НАТО 25 июня предположил, что у российского диктатора Владимира Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины, ответив на соответствующий вопрос журналиста «Возможно». При этом американский президент уверен, что Путин «хотел бы завершить войну» в Украине.

ISW давно оценивает, что Россия готовит свои вооруженные силы и общество к возможному конфликту с НАТО после завершения войны в Украине, в том числе путем проведения военных реформ и распространения пропаганды. Кремль использует ту же риторику в отношение государств НАТО, которую он использовал против Украины до начала полномасштабного вторжения, включая миф о защите русскоязычных и лживые концепции о землях Киевской Руси, Российской империи и СССР, которые Путин называет «исторической территорией России».

Москва создавала информационные условия для оправдания потенциальной агрессии против Молдовы и стран Балтии, используя фейки о необходимости защиты своих «соотечественников за рубежом» и утверждение, что эти страны являются частью «русского мира». Те же самые нарративы Кремль использовал для оправдания полномасштабного вторжения в Украину, подчеркивает ISW.

Институт считает, что Путин продолжит преследовать территориальные амбиции, если только не будет вынужден пересмотреть свою теорию победы.

Также аналитики заметили, что госсекретарь США Марко Рубио подтвердил нежелание России двигаться вперед в мирных переговорах с Украиной.

Его слова согласуются с оценками ISW о том, что Москва пытается затянуть переговорный процесс и затянуть войну, чтобы обеспечить дополнительные территориальные приобретения. Об этом свидетельствуют, в частности, максималистские территориальные требования Кремля и нежелание ити на компромиссы, сказано в анализе.