Пучдемон избран депутатом Европарламента Сегодня, 12:57 58 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yves Herman Карлес Пучдемон REUTERS/Yves Herman

Бывший лидер каталонских сепаратистов Карлос Пучдемон и его бывший заместитель Ориол Жункерас избраны депутатами Европарламента, сообщает Reuters.

Политик баллотировался от своей политической силы Вместе за Каталонию.

В настоящее время Пучдемон проживает в Бельгии, так как в Испании ему грозит тюрьма.

Несмотря на победу, политик не сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей, не вернувшись сначала в Мадрид.

Его бывший заместитель Жункерас сейчас в находится под стражей в Испании по обвинению в подготовке и проведении референдума 2017 года о независимости Каталонии.

Выборы в Европарламент прошли в странах ЕС с 23 по 26 мая. В Испании победу прогнозируемо получила Социалистическая партия, получив 20 мандатов.

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Пучдемон бежал в Бельгию после референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, чтобы избежать ареста.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Пучдемона. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против — 7,83% при явке 43,03%.