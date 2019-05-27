Александр Пасховер
Бешеный парламент
Иван Яковина
Кто будет контролировать новый мир будущего?
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Илья Кенигштейн
Зеленский — в тренде времени
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Пучдемон избран депутатом Европарламента

Сегодня, 12:57
58
Цей матеріал також доступний українською
Пучдемон избран депутатом Европарламента - фото

REUTERS/Yves Herman

Карлес Пучдемон

Бывший лидер каталонских сепаратистов Карлос Пучдемон и его бывший заместитель Ориол Жункерас избраны депутатами Европарламента, сообщает Reuters.

Политик баллотировался от своей политической силы Вместе за Каталонию.

В настоящее время Пучдемон проживает в Бельгии, так как в Испании ему грозит тюрьма.

Несмотря на победу, политик не сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей, не вернувшись сначала в Мадрид.

Его бывший заместитель Жункерас сейчас в находится под стражей в Испании по обвинению в подготовке и проведении референдума 2017 года о независимости Каталонии.

Выборы в Европарламент прошли в странах ЕС с 23 по 26 мая. В Испании победу прогнозируемо получила Социалистическая партия, получив 20 мандатов.

Пучдемон бежал в Бельгию после референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, чтобы избежать ареста.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Пучдемона. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против — 7,83% при явке 43,03%.

Теги:   Карлес Пучдемон Испания Европарламент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 17:52

img
Не выдержал нагрузки: новый пешеходный мост в центре Киева временно закрыли
События

Вчера, 23:04

img
На пешеходном мосту в Киеве повредили защитную стеклянную пленку — Кличко
Геополитика

Вчера, 23:43

img
На выборах в Европарламент в Польше побеждает правящая партия Качиньского

ТОП 3

Геополитика

25 мая, 20:01

img
Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать 15 военных РФ
12394
Геополитика

25 мая, 19:06

img
Юрист рассказал, чем России грозит невыполнение приказа Международного трибунала по украинским морякам
9542
Геополитика

25 мая, 15:19

img
В РФ прокомментировали решение Международного трибунала по украинским морякам
7238