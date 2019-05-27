В Европарламенте объявили результаты выборов Сегодня, 03:30 145 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yves Herman Граждане государств ЕС выбрали новый состав Европарламента REUTERS/Yves Herman

В пресс-центре Европарламента объявили результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

По итогам голосования, которое завершилось в воскресенье, 26 мая, Европейская народная партия и социалисты, у которых было большинство в предыдущем составе ЕП, существенно сократили свое представительство. В то же время, усилились либералы и евроскептики.

В предыдущем составе Европарламента 217 «народников» и 187 социалистов могли сообща принимать любые решения, даже без поддержки других политических групп. Теперь соотношение сил существенно изменилось.

ЕНП потеряла 39 мандатов и будет представлена 178 депутатами. Фракция социалистов уменьшилась со 187 до 152 человек, лишившись 35 мест в парламенте.

Вместе с тем, серьезно прибавила группа либералов (40 мандатов), которая участием представителей движения Ренессанс президента Франции Эммануэля Макрона будет преобразована в новую, центристскую группу и будет насчитывать 108 человек.

Прибавили и «зеленые»: с 51 мандата группа увеличилась до 67 (плюс 16).



Противники европейского интеграции получили более 100 депутатских мандатов. Группа Европа для свободы, в которую входят итальянское Движение 5 звезд и британские сторонники Brexit, провела в Европарламент 53 депутата, получив восемь дополнительных мест. Группа Европа за нации, которую поддерживает итальянская Лига Севера и другие сторонники отмены санкций против России, получила 55 мест в Европарламенте. Прошлые выборы дали им лишь 37 мандатов.

У представителей других партий в Европарламенте будет 31 место, еще семь — у неприсоединившихся.

Как отмечает Интерфакс-Украина, с понедельника, 27 мая, лидеры политических групп начнут переговоры о формировании большинства. 28 мая в Брюсселе главы государств и правительств стран ЕС соберутся на неформальный ужин, где начнется процесс обсуждения кандидатов на руководящие позиции.