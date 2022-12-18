Против Путина могут начать следствие из-за обстрелов украинской инфраструктуры — минюст Германии

18 декабря, 11:14
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Против Путина могут начать следствие из-за разрушения украинской инфраструктуры (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Против Путина могут начать следствие из-за разрушения украинской инфраструктуры (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Международный уголовный суд (МКС) может начать расследование против российского диктатора Владимира Путина за преступления против человечности в связи с целенаправленными разрушениями инфраструктуры Украины российскими войсками.

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Министр юстиции Украины Денис Малюська выступает после встречи министров юстиции Большой семерки в Берлине. Германия, 29 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Christian Mang) «Дьявол в деталях». Каким будет трибунал над Путиным и его свитой — интервью с главой Минюста Малюськой, обсудившим это с коллегами из G7

Об этом заявил федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман, сообщает баварский портал BR24

В интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland в субботу политик заявил, что показателем прямой ответственности Путина могут быть его телевизионные выступления, в которых тот заявляет, что уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Украине является желаемой тактикой.

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При этом Бушман добавил, что этот вопрос находится в компетенции МКС, поскольку генеральный прокурор Германии не может расследовать действия президента РФ.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Владимир Путин Германия Инфраструктура Следствие Военное преступление Международный трибунал Преступления против человечности Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины ракетный обстрел

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