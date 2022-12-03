«Дьявол в деталях». Каким будет трибунал над Путиным и его свитой — интервью с главой Минюста Малюськой, обсудившим это с коллегами из G7 3 декабря, 19:28 Эксклюзив НВ Министр юстиции Украины Денис Малюська выступает после встречи министров юстиции Большой семерки в Берлине. Германия, 29 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Christian Mang)

В конце ноября в Берлине министры юстиции стран G7 впервые встретились для обсуждения расследования военных преступлений российской армии в Украине.

Одной из ключевых тем стало создание трибунала, который будет судить российского диктатора Владимира Путина и его окружение, а также других военных преступников, которые, согласно последним данным, совершили не менее 45 тысяч военных преступлений в Украине.

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Министр юстиции Украины Денис Малюска в интервью Радио НВ рассказал, как прошла встреча и когда главный фигурант преступления агрессии Путин может получить приговор.

— Вы можете детализировать, что это была за встреча и шла ли речь о подготовке спецтрибунала?

— Украина, то, что здесь происходит, и каким должен быть юридический ответ на агрессию РФ, была единственной темой встречи. Других тем там никто не обсуждал, даже на неофициальных двусторонних встречах.

Мы — топ-приоритет для всех министров юстиции и юридического сообщества самых мощных стран мира.

Встреча министров юстиции Большой семерки / Фото: REUTERS/Christian Mang

Что засвидетельствовала Берлинская декларация, собственно, состоявшиеся там переговоры? То, что у нас есть одинаковое понимание и квалификация, в том числе юридическая, происходящего в Украине, характеристика действий РФ.

Все, что нам нужно дальше делать, это синхронизироваться в том, как мы видим движение дальше, в том числе и по поводу того, как будет выглядеть трибунал над топ-руководством РФ и не только, но и другими военными преступниками.

Отдельные страны четко поддерживают создание трибунала, отдельные страны видят трибунал в определенных формах… Трибунал — это не что-то стабильное, однозначное, что все понимают, что будет именно так, а не иначе.

Есть разные подходы. Есть трибунал, создаваемый Совбезом ООН. Мы просим создать трибунал без решения Совбеза ООН — такого никогда раньше не было, но у нас нет другого выхода. Есть опции, подходы, сделать гибридный суд. Это когда юрисдикция над определенным делом передается существующему суду.

К примеру, как сейчас состоялось рассмотрение дела по сбитию MH17. Это был гибридный подход, потому что несколько государств, в том числе Украина, передали свою юрисдикцию по рассмотрению такого уголовного дела в Гааге. Это тоже один из возможных подходов.