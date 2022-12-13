Нидерланды согласны на создание специального трибунала для России в Гааге — глава МИД

13 декабря, 00:21
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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра (Фото:REUTERS/Piroschka Van de Wouw/File Photo)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра (Фото:REUTERS/Piroschka Van de Wouw/File Photo)

Нидерланды согласны на создание специального трибунала над виновными в агрессии РФ против Украины в Гааге при поддержке ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в понедельник, 12 декабря, сообщают Reuters и NOS.

По словам министра, его страна вместе с ЕС будет искать международную поддержку и финансирование для трибунала.

«Растет консенсус в отношении того, что нам нужен специальный трибунал для рассмотрения акта агрессии, преступления развязывания войны. МУС [находящийся в Гааге Международный уголовный суд] не может этого сделать», — отметил Хукстра.

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Кроме МУС, в Нидерландах находится Международный суд ООН и специальные трибуналы по Ливану и Косово. Здесь также продолжительное время находился трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

В конце сентября президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу для создания специального международного трибунала.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Нидерланды Гаага Международный трибунал Война России против Украины

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