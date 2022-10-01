«Больше надежды на женщин Дагестана». Почему элита РФ трусливо демонстрирует несогласие с Путиным, но не способна на переворот — Давыдюк

1 октября, 19:05
Эксклюзив НВ
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Российский диктатор Владимир Путин на церемонии аннексии временно оккупированных РФ украинских территорий (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин на церемонии аннексии временно оккупированных РФ украинских территорий (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в эфире Радио НВ рассказал, как российские чиновники предпринимали хилые попытки выразить несогласие с диктатором во время церемонии аннексии временно оккупированных украинских территорий.

«Понятно, что [русский чиновник Сергей] Нарышкин аплодировал не так: когда все хлопали радуясь, Нарышкин не улыбался. Это уже протест и месседж Западу: типа "я не с ним". [Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий] Медведев где-то там прятал глаза, еще кто-то. То есть, там были некоторые моменты, когда они пытались собой демонстрировать протест», — проанализировал политолог поведение российских политиков.

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Однако, такие попытки политического бунта в России, по мнению Давидюка, обречены на поражение:

«Узкий трусливый элитарный протест, который явно ни к чему не приведет. Больше надежд на матерей и женщин в Дагестане».

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Давидюк считает, что большинство российских чиновников  действуют исключительно по указам Путина и убеждены, что вся ответственность за действия РФ и военные поражения должен понести исключительно он.

«Для них очень важно просто заапрувить те решения, которые спускает им Путин. <...> Они все – марионеточный фон этой диктатуры, не более не менее. Они голосуют за то, что им подают. Он говорит – они делают. Тем более, они считают, что ответственность за поражения несет исключительно он».

Давидюк предполагает, что при возможном назревании политического переворота в России, путинское окружение будет пытаться сбросить всю ответственность на диктатора и захватить власть: «Остальные побегут баллотироваться и занимать какие-то государственные должности, воткнув ему нож в спину».

https://www.youtube.com/watch?v=daZC5H5xjoI&t=1212s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Кремль Дмитрий Медведев Госдума РФ Чечня Российская армия Политическая элита Российская элита Дагестан Российско-украинская война Радио НВ аннексия протесты против мобилизации в РФ

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