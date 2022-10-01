«Осознали всю силу ВСУ». Кремлевская верхушка подписала свой смертный приговор — Давидюк об аннексии Путиным украинских территорий

1 октября, 13:43
Эксклюзив НВ
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Церемония провозглашения аннексии Россией четырех украинских территорий в Москве (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTER)

Церемония провозглашения аннексии Россией четырех украинских территорий в Москве (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTER)

Политолог Николай Давыдюк в эфире Радио НВ оценил настроения среди руководства государства-агрессора во время выступления диктатора Владимира Путина на церемонии показательной аннексии временно оккупированных украинских территорий.

Политолог считает, что радость во время мероприятия испытывал только диктатор, а значительная часть собравшихся ощущала себя подавлено.

https://www.youtube.com/watch?v=daZC5H5xjoI&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

«Первое впечатление, что половина из них уснула. Второе, что они этот договор подписывали на обуховской бумаге. И третье – они подписали свой смертный приговор», — охарактеризовал Давыдюк церемонию.

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По мнению политолога, чиновники и представители верхушки РФ, в отличие от диктатора, хорошо осознают поражение в военно-политической сфере:

«Они осознали всю силу ВСУ, всю мощь украинского сопротивления и действительно увидели, что на самом деле жить им [осталось] не так долго. Все помнят судьбу первых главарей [так называемых] «ДНР» и «ЛНР», которые уже давно  на небе», — обрисовал настроения в Кремле Давыдюк.

Эксперт также добавил, что одной из ключевых причин разногласий в настроениях российских чиновников стали новые персональные санкции, введенные США против них.

«На самом деле судьба Путина и судьба России – это две разные судьбы. Поэтому, он получает от этого действа действительно огромное удовольствие. Все остальные были в панике и в ужасе, потому что параллельно США ввели санкции против многих руководителей [РФ], их семей и против олигархов в Украине. Потому, ясно, что кроме Путина никто там удовольствия больше не получил. Для него же это была исключительно сатисфакция его детских комплексов», — подытожил он.

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Редактор: Анаид Агаджанова

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