«В формате рабочего ланча». Зеленский провел встречу с президентами четырех стран в Киеве 13 апреля, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба президента в Telegram.

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«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом, Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, которые находятся в нашей стране с визитом», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что главы государств провели встречу «в формате рабочего ланча». После завершения переговоров президенты обратятся к представителям СМИ.

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