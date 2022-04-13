«В формате рабочего ланча». Зеленский провел встречу с президентами четырех стран в Киеве

13 апреля, 21:35
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Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба президента в Telegram.

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«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом, Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, которые находятся в нашей стране с визитом», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что главы государств провели встречу «в формате рабочего ланча». После завершения переговоров президенты обратятся к представителям СМИ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Польша Литва Латвия Эстония Война в Украине Владимир Зеленский

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