Осмотрел разрушенный город. Президент Литвы посетил Ирпень 29 июля, 15:17 Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В Киевской области побывал президент Литвы Гитанас Науседа. В ходе визита он осмотрел разрушенный город Ирпень.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

«Литва является мощным голосом поддержки Украины, как в вопросах военной помощи, так и усиления санкций, которые накладываются на Россию и Беларусь, а также на пути нашего государства к полноправному членству в ЕС. Благодарен за беспрецедентную поддержку правительства и народа Литвы», — написал он.

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Накануне Науседа выступил с речью в Верховной Раде, а также наградил Владимира Зеленского орденом Витаутаса Великого с золотой цепью — высшей государственной наградой Литовской Республики.

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