Высшая награда Литовской Республики. Науседа наградил Зеленского орденом Витаутаса Великого 28 июля, 17:37 Науседа сообщил, что эта высшая литовская государственная награда символизирует историческое единство Литвы и Украины (Фото:Пресс-служба президента)

Президент Литвы Гитанас Науседа наградил украинского лидера Владимира Зеленского орденом Витаутаса Великого с золотой цепью — высшей государственной наградой Литовской Республики.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Эта высшая литовская государственная награда символизирует историческое единство наших народов, общую борьбу и победы», — отметил Науседа.

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Науседа рассказал, как Зеленский признался ему, что не планировал быть «военным президентом».

Литовский лидер также подчеркнул, что сегодня рассказы о подвигах украинского народа распространяются по миру и поблагодарил украинцев за то, как решительно они отстаивают свою независимость.



Фото: пресс-служба президента

«Ваша борьба — это также наша борьба, литовцев. Это напоминает нам времена, когда мы вместе сражались против общего врага», — отметил он.

Зеленский поблагодарил литовского коллегу и весь народ Литвы за важную героическую поддержку Украины.

«Это не было для наших государств политикой — это отражает одинаково сильное свободолюбие наших народов. Народов, которые шли и идут вместе по европейской истории», — сказал президент Украины.

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