«Московского тирана нужно останавливать». Президент Литвы пообещал помочь Украине одержать победу над Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что его страна будет предоставлять Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь вплоть до победы над Россией.
«Сегодня Литва поддерживает Украину всеми своими возможностями: предоставляет и будет предоставлять военную, гуманитарную и финансовую помощь вплоть до победы», — сказал он во время выступления в Верховной Раде.
Президент Литвы добавил, что его страну объединяет желание помочь Украине, поэтому готовы прилагать усилия для поддержки украинцев не только власти, но и простые литовцы, представители бизнеса и неправительственных организаций.
«Литва поможет Украине одержать победу в этой войне. Мы хорошо осознаем угрозу, которую представляют имперские амбиции России для безопасности всего региона. Исторический опыт учит, что московского тирана нужно вовремя останавливать», — отметил Науседа.
Ранее сообщалось, что Литва передаст Украине бронетранспортеры M113 и M577.
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