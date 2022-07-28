«Московского тирана нужно останавливать». Президент Литвы пообещал помочь Украине одержать победу над Россией

28 июля, 17:01
Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что его страна будет предоставлять Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь вплоть до победы над Россией.

«Сегодня Литва поддерживает Украину всеми своими возможностями: предоставляет и будет предоставлять военную, гуманитарную и финансовую помощь вплоть до победы», — сказал он во время выступления в Верховной Раде.

Видео дня
Читайте также:
«Это наш общий враг». Литва могла стать целью России. Как Балтийская страна будет обороняться в случае нападения Кремля — интервью
Читайте также:

Андрюс Тапинас (Фото:Laisvės TV/Facebook) «Это наш общий враг». Литва могла стать целью России. Как Балтийская страна будет обороняться в случае нападения Кремля — интервью

Президент Литвы добавил, что его страну объединяет желание помочь Украине, поэтому готовы прилагать усилия для поддержки украинцев не только власти, но и простые литовцы, представители бизнеса и неправительственных организаций.

«Литва поможет Украине одержать победу в этой войне. Мы хорошо осознаем угрозу, которую представляют имперские амбиции России для безопасности всего региона. Исторический опыт учит, что московского тирана нужно вовремя останавливать», — отметил Науседа.

Ранее сообщалось, что Литва передаст Украине бронетранспортеры M113 и M577.

https://www.youtube.com/embed/5mvCmk60ojI
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Российская агрессия Гитанас Науседа

Эксклюзивы НВ

Русский дефицит: У армии оккупантов не хватает обычной пехоты (Фото:REUTERS)
Армия РФ, в общем-то, слаба /
Почему блицкриг был единственной надеждой Кремля, и она умерла вместе с 40 тыс. солдат, — военный эксперт
28 июля, 16:58
События
Открытие памятника Богдану Хмельницкому, за четыре дня до первого празднования юбилея Крещения Руси, 11 (24) июля 1888 года (Фото:Музей истории Киева)
Путинские предшественники /
Как в XIX веке русские цари насаждали «скрепы» и «единый народ», но получали в Киеве отпор
28 июля, 16:41
События
Флаг Израиля (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)
«Поле для нашей дипломатии» /
Израиль превращается в угрозу России и как это пригодится Украине — Яковина
28 июля, 08:26
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X