Уже пятые за два года. Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы 2 февраля, 16:53 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Президент Болгарии Румен Радев распустил парламент и назначил в стране досрочные выборы. Они станут уже пятыми за последние два года.

Об этом сообщает Associated Press.

До выборов страной будет руководить техническое правительство во главе с независимым политиком Галабом Доневым.

Президент решил распустить парламент после того, как три партии не смогли договориться о коалиции и формировании правительства после состоявшихся в октябре предыдущих выборов.

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Правоцентристская партия ГЭРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова получила 67 мест, больше всего среди всех партий, но не достигла большинства в 240-местном парламенте. Другие партии отказались от альянса с ГЭРБ из-за «обвинения в коррупции и вероятной неспособности партии провести реформы, когда она была у власти раньше».