Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение — министр обороны

29 сентября, 19:22
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Флаг Болгарии (Фото:sapviktor/pixabay.com)

Флаг Болгарии (Фото:sapviktor/pixabay.com)

Болгария не намерена поставлять Украине тяжелое вооружение. Для этого необходимо отдельное решение парламента страны.

Об этом заявил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов, сообщает bnt.

«Посол Украины Виталий Москаленко запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Мы не можем его нарушать», — заявил Стоянов.

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По его словам, Болгария не сможет обеспечивать вооружением Украину, пока не изменится позиция парламента. Но страна не отказывается от своих обязательств по ремонту украинской военной техники.

27 сентября стало известно, что Болгария рекомендует своим гражданам покинуть территорию страны-агрессора России в кратчайшие сроки «в связи со сложной ситуацией».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Болгария Военная помощь Война России против Украины

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