В Болгарии досрочные парламентские выборы выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова — данные экзитпола 2 октября, 21:55 Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов (Фото:Todor/Flickr)

На досрочных парламентских выборах в Болгарии победила партия Гражданское движение за развитие Болгарии ( ГЕРБ) бывшего многолетнего премьер-министра страны Бойко Борисова.

Таковы результаты экзитпола агентства БГНЕС.

ГЕРБ получила 25,8% голосов, а либеральная и проевропейская Продолжаем изменения бывшего премьера Кирилла Петкова — 18,5%.

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Турецкая этническая партия Движение за права и свободы, тяготеющее к сотрудничеству с ГЭРБ, на третьем месте с 13,5% голосов.

Участники предыдущей правительственной коалиции — Болгарская социалистическая партия и пророссийское Возрождение набирают 11,3% и 10,2% голосов соответственно.

Также с большой вероятностью попадает в парламент Демократическая Болгария около 7% голосов.

Результат партии Борисова не дает абсолютного большинства в парламенте, поэтому партии придется искать союзников по коалиции.

Пока не преодолевают проходной барьер популистская партия Есть такой народ и Болгарский консервативный подъем. Последнюю возглавляет ушедший в отставку экс-министр обороны Болгарии Стефан Янев после того, как назвал войну РФ против Украины операцией.

Президент Болгарии Румен Радев определил 2 октября как дату четвертых парламентских выборов в стране менее чем через два года после развала в июне коалиционного правительства премьер-министра-реформатора Кирилла Петкова.

Политический кризис в Болгарии начался в июне, когда популистская партия Есть такой народ, вышедший из четырехпартийной правящей коалиции. Оппозиционная партия ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым инициировала вотум недоверия, и правительство Кирилла Петкова было отправлено в отставку.