25 ноября 2018, воскресенье

Премьер Молдовы: Украина всегда может рассчитывать на нашу поддержку

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Премьер-министр Молдовы Павел Филипп

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп

Украина всегда может рассчитывать на поддержку Молдовы, потому что наши страны совместно работают ради свободного и демократического будущего своих граждан.

Об этом в Киеве заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп во время мероприятий, посвященных 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, передает Укринформ.

"Сегодня продолжаются посягательства на наши общие ценности, на достоинство и свободу наших государств. В Кишиневе вы всегда найдете своих друзей. Работая совместно, мы можем сделать так, чтобы в будущем наши граждане жили в свободных и демократических странах", - заявил молдавский премьер.

По его словам, гибель миллионов украинцев был организован сталинским режимом, который преследовал цель уничтожить национальное самосознание и посеять всеобщий страх.

Глава молдавского правительства напомнил, что население Молдовы прошло через аналогичный трагический эпизод в своей истории - организованный в конце сороковых годов искусственный голод, в результате которого погибли десятки тысяч граждан.

Премьер-министр Молдовы принял участие в Киеве в траурных мероприятиях к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

24 ноября в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной почтили память жертв Голодомора. Глава украинского государства заявил, что историческая ответственность за Голодомор лежит на России.

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