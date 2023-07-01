Премьер-министр Испании Санчес прибыл в Киев
Педро Санчес (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
В субботу, 1 июля премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев.
Санчес встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я передам правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы будем поддерживать украинский народ до тех пор, пока в Европу не вернется мир», — заявил Санчес по прибытии в столицу Украины.
1 июля Испания начинает председательство в Евросоюзе, и Санчес именно в этот день посетит Украину по приглашению Зеленского.
Это уже третий приезд испанского премьера в Украину после начала полномасштабного вторжения России. В частности, он посещал Киев 23 февраля, а также приезжал в апреле прошлого года.