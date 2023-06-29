Важный сигнал от ЕС. В Украину на этой неделе приедет премьер Испании 29 июня, 21:26 Педро Санчес (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Премьер-министр Испании Педро Санчес приедет в Украину 1 июля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на заседании Евросовета в четверг, 29 июня.

В субботу, 1 июля, Испания начинает председательство в Евросоюзе, и Санчес именно в этот день посетит Украину по приглашению Зеленского.



«Впервые начало председательства страны в ЕС будет подчеркнуто визитом в Украину. И это очень много говорит о том, какими важными для нашей Европы будут эти полгода», — отметил глава украинского государства.

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В своей речи он подчеркнул, что сейчас «историческое время» для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

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«Мы готовы к началу переговоров о членстве, и наш прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии стоит зафиксировать. Украина настроена как можно быстрее подготовиться к началу переговоров о членстве, и мы это сделаем», — сказал Зеленский.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидатов в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает на политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.