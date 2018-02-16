"Повар Путина" об обвинениях США: Совсем не расстроен

Российский миллиардер Евгений Пригожин, которого считают близким к президенту РФ Владимиру Путину, не видит оснований в обвинениях США о вмешательстве в выборы президента в 2016 году.

"Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят", - заявил Пригожин в комментарии РИА Новости.

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Напомним, 16 февраля Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве России в выборы президента США.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с обвинениями, которые прокуратура США предъявила 13 гражданам России и трем компаниям. А спикер МИД РФ Мария Захарова заявила об абсурдности обвинений.