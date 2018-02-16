В Москве отреагировали на обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы в США

В Кремле пока не ознакомились с обвинениями, которые прокуратура США предъявила 13 гражданам России и трем компаниям.

Об этом РБК сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об абсурдности обвинений.

"13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да", - написала она в Facebook.

Напомним, что США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

В список обвиняемых попали Евгений Пригожин (его считают близким к президенту России Владимиру Путину) Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, известная также как Мария Беляева, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов. А также организации - Агентство интернет-исследований (так называемая "фабрика троллей"), Concord Management и Concord Catering (компания Пригожина).