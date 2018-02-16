Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян и 3 компаний из-за вмешательства в выборы

По делу о вмешательстве России в выборы президента США предъявлены обвинения 13 российским гражданам и трем компаниям.

Соответствующий документ опубликован 16 февраля на сайте министерства юстиции США.

При этом в обвинительном документе Минюста США сказано, что несколько человек из списка посещали США во время подготовки операций. Также говорится, что обвиняемые использовали компьютерную инфраструктуру, частично расположенную на территории США, чтобы скрыть причастность своей активности к России.

В числе обвиняемых - бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.

Пригожина связывают с компанией "Агентство интернет-исследований" - "фабрикой троллей", сотрудники которой пишут платные пропагандистские комментарии. "Агентство интернет-исследований", а также компания Пригожина Конкорд упоминаются в документах Минюста США.

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13 россиян обвиняют в заговоре с целью обмануть США. Двум фигурантам списка также предъявлено обвинение в банковском мошенничестве. Четверых обвиняют в несанкционированном использовании личных данных других людей.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, известная также как Мария Беляева, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

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Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Всего в списке указано 210 имен: 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 олигархов, сообщает Bloomberg.

В частности, в списке указаны российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Олег Тиньков, Сулейман Керимов и другие.

К указанным в списке людям пока не будут применяться какие-либо санкции, однако банки и другие учреждения в США и Европе все равно могут отказаться от ведения с ними дел.

Позже министр финансов США анонсировал новые санкции на основании "кремлевского списка".