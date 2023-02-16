Израиль возобновил работу своего посольства в Киеве 16 февраля, 20:17 Посольство Израиля в Киеве (Фото:Eli Cohen / Twitter)

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля поднял флаг Израиля в посольстве в Украине, восстановив таким образом полноценную работу дипломатической миссии в Киеве.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Над посольством в Украине снова развевается флаг Израиля. Впервые с начала войны сегодня я снова полностью открыл посольство Израиля в Киеве с послом Михаилом Бродским», — написал Коэн.

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Он также добавил, что Украина является другом Израиля, и дальнейшая деятельность посольства и работников, работающих здесь в сложных условиях, будет способствовать укреплению отношений между странами.

16 февраля Коэн посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве.

Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

