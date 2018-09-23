23 сентября 2018, воскресенье

Украина создает военно-морскую базу в Азовском море - Порошенко

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Украинские суда Донбасс и Корец 23 сентября в Азовском море
Фото mil.in.ua

Украинские суда Донбасс и Корец 23 сентября в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал выход в Азовское море двух украинских военных судов 23 сентября и отметил, что эти корабли "станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота".

Об этом президент написал 23 сентября на своей странице в Facebook.

"Поздравляю наши военные корабли – поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец – с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов по безупречно выполненный приказ", – отметил украинский президент.

Напомним, в ночь на 23 сентября два корабля Военно-морского флота Украины стали объектом пристального внимания со стороны оккупационных российских властей. Российские пропагандистские СМИ сообщали, что два корабля Военно-морских сил Украины вошли в "исключительную экономическую зону России" у берегов оккупированного Крыма.

Позже агентство Интерфакс-Украина сообщило, что корабли отправились из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут частью создаваемой инфраструктуры флота в Азовском море.

Путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемый РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.

В последние месяцы Россия совершала регулярные попытки расширить зону свого влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли. 

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