13 июля 2018, пятница

Помпео и Могерини обсудили важность реформ в Украине

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Майк Помпео и Фредерика Могерини

Майк Помпео и Фредерика Могерини

Государственный секретарь США Майк Помпео провел переговоры с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в кулуарах саммита НАТО.

Как сообщила представитель Госдепа Хизер Нойерт, дипломаты обсудили ряд общих проблем, с которыми столкнулись США и Европа.

"Они обсудили гуманитарную ситуацию и ситуацию с безопасностью в Сирии, важность продолжения реформ в Украине и общий подход к окончательной, полностью верифицированной денуклеаризации КНДР", - говорится в заявлении.

Кроме того, Помпео и Могерини обсудили строительство газопровода Северный поток 2 и необходимость диверсификации поставок энергоносителей в Европе.

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