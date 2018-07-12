12 июля 2018, четверг

Раскритиковавший союзников Трамп и призыв к России прекратить военное вмешательство на Донбассе. Как прошел саммит НАТО

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Саммит НАТО в 2018 году был насыщен событиями

Саммит НАТО в 2018 году был насыщен событиями

12 июля 2018 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО. На нем президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию и других союзников за отказ увеличивать свой взнос в НАТО и экономическое сотрудничество с Россией, Македонию пригласили начать переговоры о вступлении в Альянс, а также была утверждена новая инициатива "Четыре тридцатки".

НВ рассказывает подробности о ходе саммита НАТО и принятых на нем решениях.

Резкая критика Трампа в адрес Германии и реакция Столтенберга

В самом начале саммита, утром 11 июля, президент США Дональд Трамп во время завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом жестко раскритиковал Германию и другие страны НАТО за отказ повышать расходы на оборону и торговлю с Россией.

"Германия поддерживает (НАТО - ред.) с затратами чуть более 1%, в то время, как фактический вклад США - 4,2%... Но при этом Германия платит миллиарды евро за газ России... США защищают Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем каждого (в Европе - ред.). Мы должны сделать что-то, мы не можем примириться с этим. Это неприемлемо, они платят миллиарды России, и мы должны защищать их!" - заявил президент США.

Кроме того, Трамп назвал Германию заложницей России из-за того, что "почти 70% Германии будет под контролем России посредством (поставок) природного газа". Трамп подчеркнул, что такая зависимость Германии от РФ в энергетической сфере негативно влияет на НАТО, и добавил, что союзники по альянсу должны говорить с Берлином на эту тему.

В начале завтрака, на котором Трамп раскритиковал Германию, присутствовали журналисты.

Столтенберг принципиально отказался комментировать эмоциональные переговоры с Трампом.

"Завтрак с Трампом прошел очень хорошо, там был замечательный апельсиновый сок", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. 

После критики Трампа Столтенберг в своем заявлении сделал акцент на единстве членов НАТО, несмотря на их различия и разногласия / Фото: EPA

Столтенберг подчеркнул, что его задача – сохранить единство 29 стран-членов НАТО. 

"Поэтому будет не очень разумным, если я начну комментировать те идеи, которые высказываются", - резюмировал генсек.

Он также призвал к единству, несмотря на разногласия стран-членов Альянса.

"НАТО - это альянс 29 стран, и между ними есть различия, разные взгляды и разногласия, и газовое соглашение между Россией и Германией является таким вопросом, по которому имеются разногласия. Но сила НАТО заключается в том, что, несмотря на эти различия, мы все готовы объединиться, чтобы защитить друг друга, потому что мы понимаем, что вместе сильнее, чем по отдельности", - заявил он, отметив, что в эпоху холодной войны страны-участницы НАТО также вели торговлю с Россией.

Реакция Германии

После критики Трампа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин проводит независимую политику на международной арене и принимает независимые решения.

Меркель заявила о независимости политики Германии / Фото: EPA

"Я очень рада, что сегодня мы живем в составе единой и свободной Федеративной Республики Германия. Мы осуществляем свою независимую политику и принимаем независимые решения. Это очень хорошо, особенно для жителей Восточной Германии... Я сама прекрасно знаю, как Восточная Германия контролировалась СССР", - сказала она.

Меркель также подчеркнула, что Германия очень много делает для укрепления обороноспособности НАТО.

"Германия является вторым по величине донором войск, большую часть нашего военного потенциала мы предоставили НАТО. В этом мы также защищаем интересы Соединенных Штатов", - отметила канцлер.

Прокомментировал заявление Трампа и министр иностранных дел Германии Хайко Маас

"Мы - не заложники ни России, ни Соединенных Штатов. Мы являемся одним из гарантов стран свободного мира, и это таковым и останется", - заявил он в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.

Глава МИД Германии добавил, что Берлин планирует к 2024 году увеличить расходы на оборону на 80%.

"Отличная" встреча Трампа с Меркель

Через несколько часов после своего заявления на завтраке со Столтенбергом Трамп провел встречу Ангелой Меркель.

Встреча Трампа с Меркель состоялась всего через несколько часов после того, как он резко раскритиковал Германию / Фото: @Scavino45

Трамп заявил, что встреча прошла "отлично".

"У нас отличные отношения с канцлером. У нас прошла отличная встреча. Мы обсудили оборонные расходы и вопросы торговли", - сказал он.  

Президент США добавил, что он выразил канцлеру свою обеспокоенность по поводу нового газопровода Северный поток 2, который намерена строить России в Германию.

В свою очередь, Меркель заявила, что Германия и США - партнеры, которые должны продолжить сотрудничество и в будущем.

Новая порция критики, которую СМИ восприняли как угрозу выхода США из НАТО

Переговоры с Меркель не изменили позиции Трампа по поводу критического отношения к Германии. Вскоре после них Госдеп США пригрозил, что западные компании могут попасть под санкции в случае сотрудничества с РФ в строительстве газопровода Северный поток 2. Представитель Госдепа заявил, что строительство газопровода угрожает энергетической безопасности Европы и является политическим инструментом влияния на страны Европы, особенно на Украину. 

А сам Трамп написал на своей странице в Twitter, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" в Россию из стран Европы.

"Миллиарды дополнительных долларов расходуются по моему требованию странами НАТО с момента моего визита в прошлом году, но этого недостаточно. США тратят слишком много. Границы Европы плохи. Поток долларов в Россию по трубопроводу неприемлем", - написал президент США.

12 июля Reuters сообщило, что Трамп опять обрушился с резкой критикой на союзников по НАТО из-за нежелания повысить расходы на оборону.

По данным источников агентства, высказывания Трампа были еще более жесткими, чем ранее, под огонь критики снова попала Германия, а также Испания и Бельгия.

В свою очередь, немецкое агентство dpa сообщило, что Вашингтон якобы может решиться на "действия в одностороннем порядке", если государства-члены альянса не подтвердят свою приверженность к выделению двух процентов ВВП на оборону. Как писала DW, журналисты агентства и ряда немецких СМИ интерпретировали слова Трампа как угрозу выхода США из состава Альянса.

Однако источники Reuters опровергли данную информацию. На прямой вопрос о том, угрожал ли Трамп вывести США из состава военного альянса, оба источника сказали: "Нет".

Жесткую критику Трампа некоторые немецкие СМИ восприняли как угрозу выйти из НАТО / Фото: EPA

Вскоре информацию о таких угрозах опроверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Сам Трамп уже после появления этих публикаций заявил о согласии стран НАТО увеличить расходы на оборону и подтвердил приверженность Вашингтона союзническим обязательствам перед странами-членами Альянса. По словам Трампа, во время экстренной встречи лидеров стран НАТО в Брюсселе союзники взяли на себя беспрецедентные обязательства увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Отметим, что 11 июля пресс-секретарь Сара Сандерс сообщала, что Трамп призвал лидеров стран НАТО на саммите в Брюсселе увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, по ее словам, что это не являлось официальным предложением.

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12 июля о том, что США полностью поддерживают Североатлантический Альянс заявил также Министр обороны США Джеймс Мэттис. Кроме того, резолюцию в поддержку НАТО приняла Палата представителей Конгресса США.

Силы быстрого реагирования и два новых командных центра

11 июля на итоговой пресс-конференции первого дня саммита генсек НАТО Столтенберг заявил об утверждении новой инициативы "Четыре тридцатки", которая предусматривает усиление способности войск Альянса быстро реагировать на угрозы.

"К 2020 году у нас будет 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию в течение 30 дней или меньше", - сказал он.

Кроме того, лидеры стран Альянса утвердили решение о размещении двух новых командных центров в США и Германии.

Новое объединенное командование в Атлантике будет размещаться в Норфолке, в Соединенных Штатах. Командование по логистике будет базироваться в немецком Ульме.

Столтенберг также отметил, что на фоне осложнения отношений с Россией после ее агрессии против Украины Североатлантический альянс усилил свое присутствие в странах Балтии.

"Мы увеличили наше военное присутствие в странах Балтии и Польше. Всего там четыре боевые группы, по одной в каждой балтийской стране. Также и в Польше на двусторонней основе есть присутствие США. Это указывает на то, что НАТО адаптируется, НАТО реагирует", - отметил он.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович 11 июля на саммите НАТО назвал главной угрозой для Центральной и Восточной Европы агрессивную политику России.

В мае 2017 года командование НАТО приняло решение разместить дополнительные батальоны в Польше и странах Балтии, учитывая напряженность в отношениях с Кремлем из-за его агрессии против Украины. 

В 2016 году корпорация RAND представила отчет о военных играх, проведенных в 2014-2015 гг. с участием американских офицеров и гражданских экспертов.

Тогда авторы пришли к однозначному заключению - по состоянию на момент проведения игр, НАТО был не в состоянии успешно защитить территорию своих наиболее уязвимых членов.

Мекедония и Грузия

11 июля на саммите НАТО в Брюсселе Македонию наконец официально пригласили начать переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе. Она может вскоре стать его 30-м членом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Македонии Зоран Заев / Фото: EPA

"Мы решили пригласить правительство в Скопье для начала переговоров о присоединении к нашему Альянсу", - сказано в декларации саммита.

В Альянсе подчеркнули, что полное выполнение соглашения, достигнутого между Грецией и Македонией об изменении названия бывшей югославской республики, является обязательным условием успешного завершения процесса вступления Македонии в НАТО.

Это же условие озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что возможность вступить в Альянс может даваться "один раз в жизни" и население Македонии должно сделать свой выбор.

Что касается Грузии, то 11 июля СМИ со ссылкой на анонимного представителя НАТО сообщили, что она приближается к членству и продемонстрировала явный прогресс на этом пути. В то же время, на повестке дня не было идеи приглашения Грузии в НАТО.

В тот же день Столтенберг отметил, что страны-члены Альянса уже скоро признают прогресс Грузии, и однажды она вступит в НАТО.

Оценил перспективы вступления Грузии в НАТО и президент США.

"В какой-то момент у них будет шанс. Но - не сейчас", - подчеркнул Трамп на брифинге по итогам встречи на саммите представителей стран-членов Альянса. При этом лидер США отметил, что доволен общением с грузинской стороной. Он также ушел от ответа о росте практической поддержки Грузии со стороны НАТО.

Украина на саммите НАТО

В декларации саммита страны Североатлантического альянса заявили, что ситуация в Украине является "первой темой повестки дня".

"Мы призываем Россию прекратить политическую, финансовую и военную поддержку вооруженных группировок и прекратить военное вмешательство в Донецкой и Луганской областях, а также вывести военные подразделения, оснащение и наемников с территории Украины", - говорится в тексте документа.

Также саммит Альянса строго осудил аннексию Крыма и заявил, что дискриминация крымских татар и других местных общин должна быть прекращена.

Страны-члены НАТО выразили обеспокоенность применением пыток и переводом украинских граждан в тюрьмы России и выразили поддержку стремления Украины к членству в Североатлантическом альянсе.

"Мы решительно поддерживаем Украину в ее праве самостоятельно решать свое будущее и внешнюю политику без внешних вмешательств. В свете стремлений Украины к членству в НАТО, мы поддерживаем наши решения, принятые на саммите в Бухаресте и на следующих саммитах", - говорится в документе.

Венгрия решила заблокировать любые встречи на высшем уровне и на уровне министров между Украиной и НАТО и наложить вето на все совместные двусторонние заявления НАТО и Украины из-за продолжающегося конфликта вокруг языковой статьи украинского закона о реформе образования.

Но встречу по безопасности Черноморского региона с участием Украины и Грузии и совместное заявление по ее итогам Будапешт блокировать не стал.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что на фоне российской агрессии блокирование участия Украины в саммите Альянса со стороны Венгрии выглядит наглым шагом.

12 июля Столтенберг во время брифинга с Петром Порошенко заявил о прогрессе в проведении реформ в Украине для приближения к членству в Альянсе и призвал сохранять этот темп.

Он отметил, что важным шагом является принятие нового закона о нацбезопасности, однако для полного воплощения реформы документ нужно имплементировать. Страны-члены НАТО также приветствовали принятие этого закона и в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина-НАТО.

Сам Порошенко заявил на совместном брифинге со Столтенбергом, что Украина не будет поддерживать общеевропейские проекты, в которых фигурирует страна-агрессор Россия, особенно те, которые подрывают безопасность Украины.

12 июля Порошенко подтвердил появившуюся ранее информацию о встрече с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Позже он сообщил, что обсудил на этой встрече предстоящий саммит Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки и попытки России реализовать свой проект газопровода Северный поток 2. Порошенко добавил, что рассказал своему американскому коллеге о ходе реформ в Украине.

Во время пресс-конференции в Брюсселе, по итогам саммита НАТО 12 июля Порошенко заявил, что, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, он, вероятно, встретится с Путиным в воскресенье и поднимет вопрос освобождения украинских заложников. Также Порошенко предположил, что вопрос заложников будет поднят и в понедельник в Хельсинки, на встрече президентов США и РФ.

Отмена Трампом нескольких встреч на саммите НАТО и упоминания о его саммите с Путиным

12 июля СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отменил ряд двусторонних встреч на полях саммита НАТО назначенных на этот день. Двусторонние встречи были запланированы с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана.

В Администрации президента Украины и сам Петр Порошенко сообщили, что встреча с президентом США все-таки состоялась.

Трамп также прокомментировал предстоящую встречу с Путиным.

"Будем говорить о разных вещах. Мы будем говорить об Украине. Украина тут была сегодня. Это очень интересно – услышать от него (от президента России Владимира Путина - ред.), что он мне скажет", - сказал президент США на брифинге по итогам встречи с представителями стран-членов НАТО.

Мы будем говорить об Украине. Украина тут была сегодня. Это очень интересно – услышать от него, что он мне скажет - Трамп о предстоящем саммите с Путиным

Трамп добавил, что будет говорить со своим российским коллегой о Сирии и о возможном вмешательстве России в американские выборы.

Президент США также снова обвинил Обаму в том, что он допустил аннексию Крыма.

"Это интересный вопрос. Потому задолго до того, как я пришел (на пост президента), Обама позволил этому случиться... Он мог это остановить, но сделал все, чтобы это произошло. Такова была его решимость", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности признания аннексии Крыма Россией.

Президент США добавил, что не может сказать, что сейчас произойдет с Крымом.

Отметим, что 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что последние заявления Трампа о Северном потоке 2 могут как-то осложнить предстоящие переговоры Владимира Путина с главой Белого дома.

"Они (переговоры) и так будут сложными. Вы знаете объем разногласий, которые стоят на повестке дня, поэтому вряд ли сейчас что-то может это осложнить", - сказал он.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что оптимистичных сюрпризов для Украины во время встречи Трампа и Путина не будет.

"Обычно я очень оптимистичный человек, но, к сожалению, оптимистичных сюрпризов из Хельсинки не будет, это плохие новости. В то же время, пессимистических сюрпризов тоже не будет, и это хорошие новости. Это будет просто встреча и начало дискуссии", - сказал он в ходе панельной дискуссии на саммите НАТО в Брюсселе.

НВ

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