Раскритиковавший союзников Трамп и призыв к России прекратить военное вмешательство на Донбассе. Как прошел саммит НАТО

12 июля 2018 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО. На нем президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию и других союзников за отказ увеличивать свой взнос в НАТО и экономическое сотрудничество с Россией, Македонию пригласили начать переговоры о вступлении в Альянс, а также была утверждена новая инициатива "Четыре тридцатки".

НВ рассказывает подробности о ходе саммита НАТО и принятых на нем решениях.

В самом начале саммита, утром 11 июля, президент США Дональд Трамп во время завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом жестко раскритиковал Германию и другие страны НАТО за отказ повышать расходы на оборону и торговлю с Россией.

"Германия поддерживает (НАТО - ред.) с затратами чуть более 1%, в то время, как фактический вклад США - 4,2%... Но при этом Германия платит миллиарды евро за газ России... США защищают Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем каждого (в Европе - ред.). Мы должны сделать что-то, мы не можем примириться с этим. Это неприемлемо, они платят миллиарды России, и мы должны защищать их!" - заявил президент США.

Кроме того, Трамп назвал Германию заложницей России из-за того, что "почти 70% Германии будет под контролем России посредством (поставок) природного газа". Трамп подчеркнул, что такая зависимость Германии от РФ в энергетической сфере негативно влияет на НАТО, и добавил, что союзники по альянсу должны говорить с Берлином на эту тему.

В начале завтрака, на котором Трамп раскритиковал Германию, присутствовали журналисты.

Столтенберг принципиально отказался комментировать эмоциональные переговоры с Трампом.

"Завтрак с Трампом прошел очень хорошо, там был замечательный апельсиновый сок", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

После критики Трампа Столтенберг в своем заявлении сделал акцент на единстве членов НАТО, несмотря на их различия и разногласия / Фото: EPA

Столтенберг подчеркнул, что его задача – сохранить единство 29 стран-членов НАТО.

"Поэтому будет не очень разумным, если я начну комментировать те идеи, которые высказываются", - резюмировал генсек.

Он также призвал к единству, несмотря на разногласия стран-членов Альянса.

"НАТО - это альянс 29 стран, и между ними есть различия, разные взгляды и разногласия, и газовое соглашение между Россией и Германией является таким вопросом, по которому имеются разногласия. Но сила НАТО заключается в том, что, несмотря на эти различия, мы все готовы объединиться, чтобы защитить друг друга, потому что мы понимаем, что вместе сильнее, чем по отдельности", - заявил он, отметив, что в эпоху холодной войны страны-участницы НАТО также вели торговлю с Россией.

После критики Трампа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин проводит независимую политику на международной арене и принимает независимые решения.

Меркель заявила о независимости политики Германии / Фото: EPA

"Я очень рада, что сегодня мы живем в составе единой и свободной Федеративной Республики Германия. Мы осуществляем свою независимую политику и принимаем независимые решения. Это очень хорошо, особенно для жителей Восточной Германии... Я сама прекрасно знаю, как Восточная Германия контролировалась СССР", - сказала она.

Меркель также подчеркнула, что Германия очень много делает для укрепления обороноспособности НАТО.

"Германия является вторым по величине донором войск, большую часть нашего военного потенциала мы предоставили НАТО. В этом мы также защищаем интересы Соединенных Штатов", - отметила канцлер.

Прокомментировал заявление Трампа и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы - не заложники ни России, ни Соединенных Штатов. Мы являемся одним из гарантов стран свободного мира, и это таковым и останется", - заявил он в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.

Глава МИД Германии добавил, что Берлин планирует к 2024 году увеличить расходы на оборону на 80%.

Через несколько часов после своего заявления на завтраке со Столтенбергом Трамп провел встречу Ангелой Меркель.

Встреча Трампа с Меркель состоялась всего через несколько часов после того, как он резко раскритиковал Германию / Фото: @Scavino45

Трамп заявил, что встреча прошла "отлично".

"У нас отличные отношения с канцлером. У нас прошла отличная встреча. Мы обсудили оборонные расходы и вопросы торговли", - сказал он.

Президент США добавил, что он выразил канцлеру свою обеспокоенность по поводу нового газопровода Северный поток 2, который намерена строить России в Германию.

В свою очередь, Меркель заявила, что Германия и США - партнеры, которые должны продолжить сотрудничество и в будущем.

Переговоры с Меркель не изменили позиции Трампа по поводу критического отношения к Германии. Вскоре после них Госдеп США пригрозил, что западные компании могут попасть под санкции в случае сотрудничества с РФ в строительстве газопровода Северный поток 2. Представитель Госдепа заявил, что строительство газопровода угрожает энергетической безопасности Европы и является политическим инструментом влияния на страны Европы, особенно на Украину.

А сам Трамп написал на своей странице в Twitter, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" в Россию из стран Европы.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable!