Раскритиковавший союзников Трамп и призыв к России прекратить военное вмешательство на Донбассе. Как прошел саммит НАТО

12 июля 2018 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО. На нем президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию и других союзников за отказ увеличивать свой взнос в НАТО и экономическое сотрудничество с Россией, Македонию пригласили начать переговоры о вступлении в Альянс, а также была утверждена новая инициатива "Четыре тридцатки".

НВ рассказывает подробности о ходе саммита НАТО и принятых на нем решениях.

Резкая критика Трампа в адрес Германии и реакция Столтенберга

В самом начале саммита, утром 11 июля, президент США Дональд Трамп во время завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом жестко раскритиковал Германию и другие страны НАТО за отказ повышать расходы на оборону и торговлю с Россией.

Bilateral Breakfast with NATO Secretary General in Brussels, Belgium... pic.twitter.com/l0EP3lzhCM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2018 г.

"Германия поддерживает (НАТО - ред.) с затратами чуть более 1%, в то время, как фактический вклад США - 4,2%... Но при этом Германия платит миллиарды евро за газ России... США защищают Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем каждого (в Европе - ред.). Мы должны сделать что-то, мы не можем примириться с этим. Это неприемлемо, они платят миллиарды России, и мы должны защищать их!" - заявил президент США.

Кроме того, Трамп назвал Германию заложницей России из-за того, что "почти 70% Германии будет под контролем России посредством (поставок) природного газа". Трамп подчеркнул, что такая зависимость Германии от РФ в энергетической сфере негативно влияет на НАТО, и добавил, что союзники по альянсу должны говорить с Берлином на эту тему.

В начале завтрака, на котором Трамп раскритиковал Германию, присутствовали журналисты.

Столтенберг принципиально отказался комментировать эмоциональные переговоры с Трампом.

"Завтрак с Трампом прошел очень хорошо, там был замечательный апельсиновый сок", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

После критики Трампа Столтенберг в своем заявлении сделал акцент на единстве членов НАТО, несмотря на их различия и разногласия / Фото: EPA

Столтенберг подчеркнул, что его задача – сохранить единство 29 стран-членов НАТО.

"Поэтому будет не очень разумным, если я начну комментировать те идеи, которые высказываются", - резюмировал генсек.

Он также призвал к единству, несмотря на разногласия стран-членов Альянса.

"НАТО - это альянс 29 стран, и между ними есть различия, разные взгляды и разногласия, и газовое соглашение между Россией и Германией является таким вопросом, по которому имеются разногласия. Но сила НАТО заключается в том, что, несмотря на эти различия, мы все готовы объединиться, чтобы защитить друг друга, потому что мы понимаем, что вместе сильнее, чем по отдельности", - заявил он, отметив, что в эпоху холодной войны страны-участницы НАТО также вели торговлю с Россией.

Реакция Германии

После критики Трампа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин проводит независимую политику на международной арене и принимает независимые решения.

Меркель заявила о независимости политики Германии / Фото: EPA

"Я очень рада, что сегодня мы живем в составе единой и свободной Федеративной Республики Германия. Мы осуществляем свою независимую политику и принимаем независимые решения. Это очень хорошо, особенно для жителей Восточной Германии... Я сама прекрасно знаю, как Восточная Германия контролировалась СССР", - сказала она.

Меркель также подчеркнула, что Германия очень много делает для укрепления обороноспособности НАТО.

"Германия является вторым по величине донором войск, большую часть нашего военного потенциала мы предоставили НАТО. В этом мы также защищаем интересы Соединенных Штатов", - отметила канцлер.

Прокомментировал заявление Трампа и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы - не заложники ни России, ни Соединенных Штатов. Мы являемся одним из гарантов стран свободного мира, и это таковым и останется", - заявил он в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.

Глава МИД Германии добавил, что Берлин планирует к 2024 году увеличить расходы на оборону на 80%.

"Отличная" встреча Трампа с Меркель

Через несколько часов после своего заявления на завтраке со Столтенбергом Трамп провел встречу Ангелой Меркель.

Встреча Трампа с Меркель состоялась всего через несколько часов после того, как он резко раскритиковал Германию / Фото: @Scavino45

Трамп заявил, что встреча прошла "отлично".

"У нас отличные отношения с канцлером. У нас прошла отличная встреча. Мы обсудили оборонные расходы и вопросы торговли", - сказал он.

Президент США добавил, что он выразил канцлеру свою обеспокоенность по поводу нового газопровода Северный поток 2, который намерена строить России в Германию.

В свою очередь, Меркель заявила, что Германия и США - партнеры, которые должны продолжить сотрудничество и в будущем.

Новая порция критики, которую СМИ восприняли как угрозу выхода США из НАТО

Переговоры с Меркель не изменили позиции Трампа по поводу критического отношения к Германии. Вскоре после них Госдеп США пригрозил, что западные компании могут попасть под санкции в случае сотрудничества с РФ в строительстве газопровода Северный поток 2. Представитель Госдепа заявил, что строительство газопровода угрожает энергетической безопасности Европы и является политическим инструментом влияния на страны Европы, особенно на Украину.

А сам Трамп написал на своей странице в Twitter, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" в Россию из стран Европы.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2018 г.

"Миллиарды дополнительных долларов расходуются по моему требованию странами НАТО с момента моего визита в прошлом году, но этого недостаточно. США тратят слишком много. Границы Европы плохи. Поток долларов в Россию по трубопроводу неприемлем", - написал президент США.

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12 июля Reuters сообщило, что Трамп опять обрушился с резкой критикой на союзников по НАТО из-за нежелания повысить расходы на оборону.

По данным источников агентства, высказывания Трампа были еще более жесткими, чем ранее, под огонь критики снова попала Германия, а также Испания и Бельгия.

В свою очередь, немецкое агентство dpa сообщило, что Вашингтон якобы может решиться на "действия в одностороннем порядке", если государства-члены альянса не подтвердят свою приверженность к выделению двух процентов ВВП на оборону. Как писала DW, журналисты агентства и ряда немецких СМИ интерпретировали слова Трампа как угрозу выхода США из состава Альянса.

Однако источники Reuters опровергли данную информацию. На прямой вопрос о том, угрожал ли Трамп вывести США из состава военного альянса, оба источника сказали: "Нет".

Жесткую критику Трампа некоторые немецкие СМИ восприняли как угрозу выйти из НАТО / Фото: EPA

Вскоре информацию о таких угрозах опроверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Сам Трамп уже после появления этих публикаций заявил о согласии стран НАТО увеличить расходы на оборону и подтвердил приверженность Вашингтона союзническим обязательствам перед странами-членами Альянса. По словам Трампа, во время экстренной встречи лидеров стран НАТО в Брюсселе союзники взяли на себя беспрецедентные обязательства увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Отметим, что 11 июля пресс-секретарь Сара Сандерс сообщала, что Трамп призвал лидеров стран НАТО на саммите в Брюсселе увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, по ее словам, что это не являлось официальным предложением.

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12 июля о том, что США полностью поддерживают Североатлантический Альянс заявил также Министр обороны США Джеймс Мэттис. Кроме того, резолюцию в поддержку НАТО приняла Палата представителей Конгресса США.

Силы быстрого реагирования и два новых командных центра

11 июля на итоговой пресс-конференции первого дня саммита генсек НАТО Столтенберг заявил об утверждении новой инициативы "Четыре тридцатки", которая предусматривает усиление способности войск Альянса быстро реагировать на угрозы.

"К 2020 году у нас будет 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию в течение 30 дней или меньше", - сказал он.

Кроме того, лидеры стран Альянса утвердили решение о размещении двух новых командных центров в США и Германии.

Новое объединенное командование в Атлантике будет размещаться в Норфолке, в Соединенных Штатах. Командование по логистике будет базироваться в немецком Ульме.

Столтенберг также отметил, что на фоне осложнения отношений с Россией после ее агрессии против Украины Североатлантический альянс усилил свое присутствие в странах Балтии.

"Мы увеличили наше военное присутствие в странах Балтии и Польше. Всего там четыре боевые группы, по одной в каждой балтийской стране. Также и в Польше на двусторонней основе есть присутствие США. Это указывает на то, что НАТО адаптируется, НАТО реагирует", - отметил он.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович 11 июля на саммите НАТО назвал главной угрозой для Центральной и Восточной Европы агрессивную политику России.

В мае 2017 года командование НАТО приняло решение разместить дополнительные батальоны в Польше и странах Балтии, учитывая напряженность в отношениях с Кремлем из-за его агрессии против Украины.

В 2016 году корпорация RAND представила отчет о военных играх, проведенных в 2014-2015 гг. с участием американских офицеров и гражданских экспертов.

Тогда авторы пришли к однозначному заключению - по состоянию на момент проведения игр, НАТО был не в состоянии успешно защитить территорию своих наиболее уязвимых членов.

Мекедония и Грузия

11 июля на саммите НАТО в Брюсселе Македонию наконец официально пригласили начать переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе. Она может вскоре стать его 30-м членом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Македонии Зоран Заев / Фото: EPA

"Мы решили пригласить правительство в Скопье для начала переговоров о присоединении к нашему Альянсу", - сказано в декларации саммита.

В Альянсе подчеркнули, что полное выполнение соглашения, достигнутого между Грецией и Македонией об изменении названия бывшей югославской республики, является обязательным условием успешного завершения процесса вступления Македонии в НАТО.

Это же условие озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что возможность вступить в Альянс может даваться "один раз в жизни" и население Македонии должно сделать свой выбор.

Что касается Грузии, то 11 июля СМИ со ссылкой на анонимного представителя НАТО сообщили, что она приближается к членству и продемонстрировала явный прогресс на этом пути. В то же время, на повестке дня не было идеи приглашения Грузии в НАТО.

В тот же день Столтенберг отметил, что страны-члены Альянса уже скоро признают прогресс Грузии, и однажды она вступит в НАТО.

Оценил перспективы вступления Грузии в НАТО и президент США.

"В какой-то момент у них будет шанс. Но - не сейчас", - подчеркнул Трамп на брифинге по итогам встречи на саммите представителей стран-членов Альянса. При этом лидер США отметил, что доволен общением с грузинской стороной. Он также ушел от ответа о росте практической поддержки Грузии со стороны НАТО.

Украина на саммите НАТО

В декларации саммита страны Североатлантического альянса заявили, что ситуация в Украине является "первой темой повестки дня".

"Мы призываем Россию прекратить политическую, финансовую и военную поддержку вооруженных группировок и прекратить военное вмешательство в Донецкой и Луганской областях, а также вывести военные подразделения, оснащение и наемников с территории Украины", - говорится в тексте документа.

Также саммит Альянса строго осудил аннексию Крыма и заявил, что дискриминация крымских татар и других местных общин должна быть прекращена.

Страны-члены НАТО выразили обеспокоенность применением пыток и переводом украинских граждан в тюрьмы России и выразили поддержку стремления Украины к членству в Североатлантическом альянсе.

"Мы решительно поддерживаем Украину в ее праве самостоятельно решать свое будущее и внешнюю политику без внешних вмешательств. В свете стремлений Украины к членству в НАТО, мы поддерживаем наши решения, принятые на саммите в Бухаресте и на следующих саммитах", - говорится в документе.

Венгрия решила заблокировать любые встречи на высшем уровне и на уровне министров между Украиной и НАТО и наложить вето на все совместные двусторонние заявления НАТО и Украины из-за продолжающегося конфликта вокруг языковой статьи украинского закона о реформе образования.

Но встречу по безопасности Черноморского региона с участием Украины и Грузии и совместное заявление по ее итогам Будапешт блокировать не стал.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что на фоне российской агрессии блокирование участия Украины в саммите Альянса со стороны Венгрии выглядит наглым шагом.

12 июля Столтенберг во время брифинга с Петром Порошенко заявил о прогрессе в проведении реформ в Украине для приближения к членству в Альянсе и призвал сохранять этот темп.

Он отметил, что важным шагом является принятие нового закона о нацбезопасности, однако для полного воплощения реформы документ нужно имплементировать. Страны-члены НАТО также приветствовали принятие этого закона и в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина-НАТО.

Сам Порошенко заявил на совместном брифинге со Столтенбергом, что Украина не будет поддерживать общеевропейские проекты, в которых фигурирует страна-агрессор Россия, особенно те, которые подрывают безопасность Украины.

12 июля Порошенко подтвердил появившуюся ранее информацию о встрече с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Позже он сообщил, что обсудил на этой встрече предстоящий саммит Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки и попытки России реализовать свой проект газопровода Северный поток 2. Порошенко добавил, что рассказал своему американскому коллеге о ходе реформ в Украине.

Во время пресс-конференции в Брюсселе, по итогам саммита НАТО 12 июля Порошенко заявил, что, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, он, вероятно, встретится с Путиным в воскресенье и поднимет вопрос освобождения украинских заложников. Также Порошенко предположил, что вопрос заложников будет поднят и в понедельник в Хельсинки, на встрече президентов США и РФ.

Отмена Трампом нескольких встреч на саммите НАТО и упоминания о его саммите с Путиным

12 июля СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отменил ряд двусторонних встреч на полях саммита НАТО назначенных на этот день. Двусторонние встречи были запланированы с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана.

В Администрации президента Украины и сам Петр Порошенко сообщили, что встреча с президентом США все-таки состоялась.

Трамп также прокомментировал предстоящую встречу с Путиным.

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"Будем говорить о разных вещах. Мы будем говорить об Украине. Украина тут была сегодня. Это очень интересно – услышать от него (от президента России Владимира Путина - ред.), что он мне скажет", - сказал президент США на брифинге по итогам встречи с представителями стран-членов НАТО.

Мы будем говорить об Украине. Украина тут была сегодня. Это очень интересно – услышать от него, что он мне скажет - Трамп о предстоящем саммите с Путиным

Трамп добавил, что будет говорить со своим российским коллегой о Сирии и о возможном вмешательстве России в американские выборы.

Президент США также снова обвинил Обаму в том, что он допустил аннексию Крыма.

"Это интересный вопрос. Потому задолго до того, как я пришел (на пост президента), Обама позволил этому случиться... Он мог это остановить, но сделал все, чтобы это произошло. Такова была его решимость", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности признания аннексии Крыма Россией.

Президент США добавил, что не может сказать, что сейчас произойдет с Крымом.

Отметим, что 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что последние заявления Трампа о Северном потоке 2 могут как-то осложнить предстоящие переговоры Владимира Путина с главой Белого дома.

"Они (переговоры) и так будут сложными. Вы знаете объем разногласий, которые стоят на повестке дня, поэтому вряд ли сейчас что-то может это осложнить", - сказал он.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что оптимистичных сюрпризов для Украины во время встречи Трампа и Путина не будет.

"Обычно я очень оптимистичный человек, но, к сожалению, оптимистичных сюрпризов из Хельсинки не будет, это плохие новости. В то же время, пессимистических сюрпризов тоже не будет, и это хорошие новости. Это будет просто встреча и начало дискуссии", - сказал он в ходе панельной дискуссии на саммите НАТО в Брюсселе.

НВ