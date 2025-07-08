Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро (117 млрд долларов) для поддержки Украины . Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 8 июля, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом.

По словам собеседников, которые говорили на условиях анонимности, эти деньги могут быть частью следующего семилетнего бюджета ЕС, который представят позже в июле.

Источники отметили, что если страны ЕС примут это предложение во время бюджетных переговоров, то финансирование начнут в 2028 году.

Bloomberg пишет, что с начала полномасштабного вторжения Евросоюз предоставил Украине почти 160 миллиардов евро. Эта сумма включает фонд в размере 50 млрд евро, который предоставляет гранты и кредиты до 2027 года. Кроме этого, ЕС вместе со странами G7 создал кредитный инструмент на сумму 50 млрд долларов, который использует доход, полученный от замороженных российских активов.

Как говорится в материале, новый механизм предоставления Украине помощи будет подражать существующей модели, в которой Еврокомиссия предоставляет средства в виде грантов и дешевых кредитов.

4 июля после массированной атаки РФ на Киев спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел Анитта Гиппер заявила, что ЕС будет увеличивать поддержку Украины.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что после решения США временно прекратить поставки отдельных видов вооружения Украине, ЕС должен усилить собственную поддержку Киева.