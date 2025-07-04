В ЕС пообещали увеличить поддержку Украины после массированной атаки РФ на Киев

Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам иностранных дел Анитта Гиппер, комментируя массированную атаку РФ на Киев , заявила, что Евросоюз будет увеличивать поддержку Украины.

Об этом сообщает Суспільне.

По ее словам, удар 4 июля показывает, что Россия не заинтересована в прекращении огня.

«Мы стали свидетелями того, что Россия осуществила одну из крупнейших атак с начала своей агрессивной войны… Эта массированная атака еще раз показывает, что Россия не заинтересована в прекращении огня или в прекращении своей агрессивной войны. И когда речь идет о нашей поддержке, мы продолжаем стоять с Украиной и ее народом, и мы будем увеличивать нашу поддержку», — сказала Гиппер.

Реклама

Ночью 4 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой в столице 26 пострадавших и один погибший, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.

По данным Воздушных сил, войска РФ нанесли удар по Украине рекордными 550 средствами воздушного нападения — 539 дронами и 11 ракетами. Противовоздушная оборона обезвредила 478 целей.