Мерц обратился к Трампу: Оставайтесь с Европой, мы стремимся к одному и тому же

10 июля, 14:11
Канцлер Германии Фридрих Мерц представляет обрамленное свидетельство о рождении деда президента США Дональда Трампа (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа и все американское руководство оставаться едиными с Европой.

«Оставайтесь с нами, оставайтесь с Европой», — сказал Мерц на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025) в четверг, 10 июля.

Немецкий канцлер добавил, что США и Европа стремятся к одному и тому же.

«Нам нужен стабильный политический порядок в этом мире. Мы все, европейцы и американцы, должны быть вместе. Это наши общие идеалы», — сказал он.

3 июля немецкие СМИ написали, что Германия работает с США над решением, чтобы передать Украине новые системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты. Запрос на тайную сделку был направлен главе Пентагона Питу Гегсету несколько недель назад.

4 июля Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого обсудил ситуацию в Украине, в том числе и вопросы противовоздушной обороны.

8 июля СМИ сообщали, что Трамп предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Европа Дональд Трамп Фридрих Мерц

