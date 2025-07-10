Мерц обратился к Трампу: Оставайтесь с Европой, мы стремимся к одному и тому же

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа и все американское руководство оставаться едиными с Европой.

«Оставайтесь с нами, оставайтесь с Европой», — сказал Мерц на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025) в четверг, 10 июля.

Немецкий канцлер добавил, что США и Европа стремятся к одному и тому же.

«Нам нужен стабильный политический порядок в этом мире. Мы все, европейцы и американцы, должны быть вместе. Это наши общие идеалы», — сказал он.

3 июля немецкие СМИ написали, что Германия работает с США над решением, чтобы передать Украине новые системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты. Запрос на тайную сделку был направлен главе Пентагона Питу Гегсету несколько недель назад.

4 июля Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого обсудил ситуацию в Украине, в том числе и вопросы противовоздушной обороны.

8 июля СМИ сообщали, что Трамп предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot.