Оккупанты хотят привлечь Китай к строительству инфраструктуры в оккупированном Крыму — разведка

29 июня, 14:18
Промышленная инфраструктура оккупированного Крыма (Фото: Служба внешней разведки)

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов принял решение привлечь бизнес из Китая к строительству инфраструктурных объектов на полуострове. В частности, планируется строительство порта и железной дороги.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Отмечается, что во время последнего заседания Аксенов заявил о предварительной договоренности по двум объектам. Первый — это Керченский морской порт, который РФ использует для «серого» экспорта. Второй — инфраструктура озера Донузлав, где расположена база ВМФ РФ.

Для того чтобы подписать окончательное соглашение, китайских строителей планируют пригласить на оккупированный полуостров, в частности представителей China State Construction Engineering Corporation. Это одна из крупнейших компаний по строительству железнодорожных и транспортных магистралей.

«Общая сумма капитала оценивается в 10 миллиардов долларов США», — указали в СВР.

Ранее в Службе внешней разведки заявляли, что «нейтральные страны» фактически способствуют укреплению российского военно-промышленного комплекса. В частности, это происходит через допуск деятельности компаний, поставляющих Москве необходимые компоненты для вооружения.

29 июня партизанское движение АТЕШ сообщило, что в Балаклаве, что на юго-западном побережье временно оккупированного Крымского полуострова замечена подозрительная активность на территории военного объекта — бывшей подземной базы подводных лодок.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Война России против Украины Китай



