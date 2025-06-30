Следствием удара бомбы стать полная потеря электроснабжения на территории не менее 10 тыс кв м (Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo)

Китайское государственное телевидение CCTV показало видео с демонстрацией нового типа оружия — графитовой бомбы, предназначенной для вывода из строя энергетической инфраструктуры противника .

Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно сообщению, бомба запускается с наземной мобильной установки и после удара о землю рассеивает 90 суббоеприпасов. Они взрываются в воздухе, разбрасывая большое количество микроскопических графитовых волокон, которые оседают на трансформаторах, подстанциях и кабелях, вызывая короткое замыкание.

По данным CCTV, следствием такого удара может стать полная потеря электроснабжения на территории не менее 10 тысяч квадратных метров. Основная цель — дезорганизация систем командования, связи и энергоснабжения противника без применения взрывной силы, что дает возможность поразить инфраструктуру без массовых разрушений.

Боевая часть бомбы весит около 490 кг, а заявленная дальность действия — до 290 км. Однако в сюжете не уточняется, принят ли этот тип оружия на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и проходил ли он боевые испытания.

Этот тип оружия относится к категории «не летальных» средств высокоточного выведения из строя — подобные боеприпасы ранее применялись США в операциях против энергосистем Ирака.