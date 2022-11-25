США отказались передать Украине польские истребители МиГ-29 после вмешательства Китая — СМИ 25 ноября, 11:54 В НАТО не согласовали передачу Украине польских истребителей МиГ-29 (Фото:bmpd/Wikimedia)

В Польше с подачи США решили не передавать Украине истребители МиГ-29 в мае этого года после негласного вмешательства Китая, пишет The Spectator со ссылкой на источники, близкие к руководству КНР.

По данным собеседника издания, Вашингтон и Пекин договорились, что если США не допустят отправки польских истребителей Киеву, то Китай сделает все возможное, чтобы «обезвредить ядерную угрозу» со стороны России на оперативном уровне.

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«Это сработало. США решили, что поставлять самолеты — это слишком далеко», — отметил источник в Китае.

Издание напомнило, что изначально США поддержали предложение о передаче Польшей МиГ-29 в обмен на более современные западные истребители для Варшавы. Однако через сутки Вашингтон резко изменил позицию, назвав идею «неприемлемой».

Договоренности между Пекином и США косвенно также подтверждает тот факт, что страны НАТО передают украинской армии большое количество вооружений, но всячески сдерживают поставки штурмовиков, вертолетов, танков и ракет дальнего радиуса действия.

6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украине на фоне полномасштабного вторжения России. Он также отметил, что США ведут переговоры с Польшей о том, что НАТО могло бы сделать для удовлетворения их потребностей, если они решат предоставить истребители украинцам.

Администрация Байдена первоначально указала, что МиГ-29, которые сейчас находятся в Польше, могут быть переброшены Украине для оказания поддержки с воздуха, но вместо этого Пентагон отправил их на базу США в Германии, считая, что самолеты — не самое эффективное оружие и польский план их отправки Украине может иметь «высокий риск» эскалации войны.



Позже в этот же день в Польше заявили, что не будут передавать Украине свои истребители.

После ряда эмоциональных заявлений Киева и Варшавы, Вашингтон, 9 марта, в лице представителя Пентагона Джона Кирби, окончательно отверг передачу Украине польских истребителей.





