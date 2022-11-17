Над всей Украиной снова «ракетное небо», российские военные преступники должны проиграть — Подоляк

17 ноября, 12:28
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя массированный ракетный удар страны-агрессора РФ по Украине в четверг, 17 ноября, заявил, что российские военные преступники должны проиграть.

«Над всей Украиной снова „ракетное небо“. Россия продолжает терроризировать гражданское население и уничтожать критическую инфраструктуру», — написал он в Twitter.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1593164949085306883

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и десять дронов-камикадзе.

https://www.youtube.com/watch?v=bKg2s1aOCPc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракеты Михаил Подоляк Война России против Украины

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